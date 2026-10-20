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imago-sport-1076901001.jpgPro Shots
Bart DHanis
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Jasper Cillessen retorna de surpresa e assina repentinamente com clube da Eredivisie

Mercado da bola
NEC Nijmegen
Go Ahead Eagles

Jasper Cillessen é o novo goleiro do Go Ahead Eagles, segundo a Voetbal International. Cillessen chega sem custos de transferência após deixar o NEC no verão passado.

Cillessen treinou por conta própria nos últimos meses enquanto esperava surgir um novo clube. Agora, isso aconteceu. Ele substitui Nick Marsman, que sofreu uma lesão e ainda não tem previsão de retorno.

Kjetil Haug, substituto de Jari De Busser, também ainda não convenceu no Adelaarshorst. Segundo a VI, Cillessen disputará com ele a vaga de titular no gol.

Cillessen veio das categorias de base do NEC e depois se transferiu para o Ajax. Após um período em Amsterdã, passou pelo Barcelona antes de chegar ao Valencia.

Depois de uma breve passagem pelo Las Palmas, voltou à Eredivisie no ano passado. Ele era o goleiro reserva do NEC, atrás de Gonzalo Crettaz. Agora, o goleiro de 37 anos assina com o Go Ahead.


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