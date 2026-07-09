Jarell Quansah recebe suspensão severa após cartão vermelho contra o México

Jarell Quansah foi suspenso pela FIFA por duas partidas. Isso é consequência do cartão vermelho que recebeu nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra o México.

Devido à suspensão, o zagueiro de 23 anos perderá, no mínimo, as quartas de final da Copa do Mundo. A partida está marcada para sábado à noite, às 23h, contra a Noruega.

Caso a Inglaterra vença essa partida, Quansah também ficará de fora da semifinal. Nessa partida, a Inglaterra enfrentará o vencedor da partida das quartas de final entre Argentina e Suíça. Provavelmente, ele será substituído por Djed Spence ou Reece James.

Quansah recebeu um cartão vermelho direto na madrugada de domingo para segunda-feira, após intervenção do VAR. Ele fez uma entrada forte, passou o pé por cima da bola e acertou Jesús Gallardo na perna.

Quansah, que foi contratado pelo Bayer Leverkusen do Liverpool há um ano, estreou pela seleção inglesa apenas em novembro do ano passado. Até agora, ele disputou cinco partidas pela seleção.

Dois deles foram disputados neste Mundial. Tanto contra o Panamá (vitória por 2 a 0) quanto contra o México, o lateral-direito foi titular.

No momento do cartão vermelho de Quansah, o placar estava em 1 a 2. Ambas as equipes marcaram mais um gol depois disso, resultando no placar final de 2 a 3.