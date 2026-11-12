Jardel: "Em Ancona, saudei a torcida errada. Destruído pelo álcool e pela cocaína"

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Jardel também conta sobre sua passagem pela Itália, pelo Ancona em 2004: "Só tenho lembranças ruins. Em seis meses, não recebi salário e joguei apenas três partidas. O elenco estava lotado de jogadores, era mal administrado e, no fim do ano, o clube faliu. Criei laços com Sonetti e Galeone, mas bem menos com a torcida".
Por quê?
"Eu tinha 31 anos, estava acima do peso e alguém me chamou de 'Lardel'. Provavelmente porque, quando fui apresentado contra o Perugia, errei o setor da arquibancada que deveria saudar: tínhamos as mesmas cores. Alguns torcedores ficaram irritados com aquele gesto".
Em 2002, a ausência da lista de convocados para a Copa do Mundo e a queda rumo ao abismo: "Entrei em depressão e comecei a beber em excesso. Jogar uma Copa do Mundo era o sonho da minha vida. Minha primeira esposa me deixou e houve problemas relacionados à guarda dos filhos. Sentia que tudo estava escapando das minhas mãos, mas o pior ainda estava por vir. No verão de 2003, experimentei cocaína. Eu estava de férias e sabia que podia consumi-la naquele período porque não havia controles antidoping. Eu gostava, ela me fazia sentir vivo e não deprimido. Uma vez, fiquei acordado por uma semana inteira. Depois, tive uma overdose, corri o risco de morrer e fui salvo por um amigo que estava comigo. Foi ali que cheguei ao fundo do poço".
Como saiu dessa?
"Passei meses conversando com psiquiatras. Consegui superar isso de vez quando conheci minha segunda esposa, Sandra: ela me fez entender o sentido da vida e hoje sou feliz".