Jardel: "Em Ancona, saudei a torcida errada. Destruído pelo álcool e pela cocaína"

Em entrevista à Gazzetta dello Sport, Jardel também conta sobre sua passagem pela Itália, pelo Ancona em 2004: "Só tenho lembranças ruins. Em seis meses, não recebi salário e joguei apenas três partidas. O elenco estava lotado de jogadores, era mal administrado e, no fim do ano, o clube faliu. Criei laços com Sonetti e Galeone, mas bem menos com a torcida".

Por quê?

"Eu tinha 31 anos, estava acima do peso e alguém me chamou de 'Lardel'. Provavelmente porque, quando fui apresentado contra o Perugia, errei o setor da arquibancada que deveria saudar: tínhamos as mesmas cores. Alguns torcedores ficaram irritados com aquele gesto".

Em 2002, a ausência da lista de convocados para a Copa do Mundo e a queda rumo ao abismo: "Entrei em depressão e comecei a beber em excesso. Jogar uma Copa do Mundo era o sonho da minha vida. Minha primeira esposa me deixou e houve problemas relacionados à guarda dos filhos. Sentia que tudo estava escapando das minhas mãos, mas o pior ainda estava por vir. No verão de 2003, experimentei cocaína. Eu estava de férias e sabia que podia consumi-la naquele período porque não havia controles antidoping. Eu gostava, ela me fazia sentir vivo e não deprimido. Uma vez, fiquei acordado por uma semana inteira. Depois, tive uma overdose, corri o risco de morrer e fui salvo por um amigo que estava comigo. Foi ali que cheguei ao fundo do poço".

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Como saiu dessa?

"Passei meses conversando com psiquiatras. Consegui superar isso de vez quando conheci minha segunda esposa, Sandra: ela me fez entender o sentido da vida e hoje sou feliz".