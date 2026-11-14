Japão x Brasil: na prancheta tática, o domínio das transições do Japão supera o brilho individual de Vinicius Junior

Compartilhar Siga GOAL no Google

O Japão conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Brasil, explorando transições de alta intensidade para superar uma Seleção repleta de estrelas. Apesar dos dois gols de Vinicius Junior, a disciplina tática do Japão e os ajustes feitos na reta final foram decisivos nos últimos momentos.

Publicidade

Hajime Moriyasu entrou neste amistoso internacional com um objetivo claro: testar ao limite a estrutura defensiva do Japão contra alguns dos jogadores mais talentosos do mundo, sem abrir mão da ameaça letal nos contra-ataques. Ciente da tendência do Brasil a manter a posse de bola e ocupar amplamente o campo, o Japão buscou formar um bloco médio compacto para atrair os sul-americanos a armadilhas pelo centro antes de acelerar pelos espaços entre o centro e as laterais com seus pontas técnicos. A meta era provar que a coesão tática poderia superar a diferença de talento individual normalmente associada à seleção brasileira.

Do outro lado, Carlo Ancelotti utilizou um sistema flexível, pensado para deixar Vinicius Junior em situações de um contra um. O plano tático do Brasil girava em torno da verticalidade e de movimentações rápidas no terço médio, com o objetivo de tirar a disciplinada linha defensiva japonesa de posição. Ao adotar uma linha defensiva alta e encarregar Bruno Guimarães de fazer a bola avançar, Ancelotti pretendia sufocar o Japão em seu próprio campo e explorar os espaços entre as linhas com tabelas rápidas.

A organização tática do Japão

O Japão se organizou em um 4-2-2-2 que priorizava a compactação defensiva de um lado ao outro do campo. Os gatilhos de pressão eram bem definidos: em vez de perseguir a bola sem direção, a equipe dava tempo aos zagueiros brasileiros, Gabriel e Cunha, até que tentassem encontrar um meio-campista. Assim que Bruno Guimaraes ou Andre Luiz recebia de costas para o gol, a dupla de volantes formada por Ao Tanaka e Daichi Kamada cercava o jogador, dando início a transições rápidas. Isso ficou evidente nos primeiros 20 minutos, quando Takefusa Kubo e Keito Nakamura exploraram os espaços deixados pelos laterais brasileiros, que avançavam ao ataque. O gol de Kubo aos 15 minutos e o de Nakamura pouco depois nasceram da capacidade de S. Nakano e Ritsu Doan de encontrar passes verticais imediatamente após a recuperação da bola. Na defesa, o Japão recuava para um bloco baixo em 4-4-2 diante de pressão prolongada, obrigando o Brasil a cruzar das pontas em vez de entrar na área pelo centro.

A organização tática do Brasil

O Brasil atuou principalmente em um 4-3-3 que, com a posse de bola, frequentemente se transformava em um 3-2-5 assimétrico. Com Carlos Augusto dando amplitude pela esquerda e Estevao se deslocando da direita para o centro, a seleção brasileira concentrou os ataques pelo corredor esquerdo para criar condições para Vinicius. O jogador do Real Madrid era a referência ofensiva e tinha liberdade para circular por toda a linha de ataque. A construção das jogadas dependia muito de Guimaraes, que recuava para formar uma linha de três na defesa e permitir que os laterais avançassem. Embora isso criasse superioridade numérica no terço final do campo japonês, deixava o Brasil vulnerável nas transições defensivas. Apesar do domínio da posse de bola, a pressão brasileira muitas vezes era descoordenada e não conseguia impedir o primeiro passe do Japão para sair da defesa. Ainda assim, a qualidade individual da equipe era inegável, como mostraram os dois gols de Vinicius, originados de jogadas em que Guimaraes encontrou espaços para lançar o ponta nas costas da linha defensiva japonesa.

Publicidade Publicidade

O duelo tático

O duelo tático decisivo aconteceu pelo centro, entre a dupla de volantes do Japão e os meias ofensivos do Brasil. Moriyasu levou vantagem inicialmente ao orientar Kamada e Tanaka a jogar mais recuados do que o habitual, neutralizando a capacidade de Raphinha de atuar como um tradicional camisa 10. Isso obrigou o Brasil a depender de dribles individuais, em vez de jogadas coletivas para penetrar na defesa. A vantagem do Japão estava na velocidade de seus jogadores pelos lados diante da lentidão dos brasileiros para recompor a defesa. Embora a equipe de Ancelotti tivesse qualidade técnica suficiente para empatar com os dois gols de Vinicius, faltou-lhe solidez estrutural para lidar com os reservas japoneses. A decisão de Moriyasu de manter a paciência mesmo após sofrer o empate por 2 a 2 permitiu ao Japão esperar pela oportunidade de transição que resultou no gol da vitória de T. Sakamoto nos acréscimos.

Os ajustes durante a partida

Os dois treinadores agiram conforme o jogo mudava. Por volta dos 60 minutos, Ancelotti colocou Endrick e Allan para acrescentar presença física e energia a uma pressão que perdia força. A mudança temporária para um 4-2-4 mais agressivo ajudou o Brasil a reagir, até chegar ao empate aos 75 minutos. Moriyasu respondeu com uma série de substituições táticas, sobretudo as entradas de T. Sakamino, Takumi Minamino e Junya Ito aos 72 minutos. As mudanças renovaram a intensidade da pressão japonesa após a perda da bola. Ao perceber que o Brasil avançava demais em busca da vitória, Moriyasu colocou o Japão temporariamente em um 5-4-1 defensivo nos dez minutos finais e acionou Ko Itakura para reforçar a proteção da área. O reforço defensivo abriu caminho para um último contra-ataque, no qual Sakamoto marcou aos 91 minutos, punindo um Brasil que havia perdido sua organização tática nos instantes finais.

No fim, a vitória do Japão representou o triunfo da disciplina coletiva sobre o brilho individual. Embora Vinicius tenha mostrado por que está entre os melhores do mundo, a incapacidade do Brasil de defender as transições custou caro. O uso da força do banco de reservas por Moriyasu para manter a pressão intensa no quarto final da partida foi decisivo. Ao abrir mão da posse de bola em favor da solidez estrutural e de ataques verticais precisos, o Japão expôs as fragilidades defensivas do sistema ofensivo de Ancelotti. A maturidade tática do Japão nos minutos finais garantiu que o plano coletivo prevalecesse sobre o talento das estrelas da seleção brasileira.