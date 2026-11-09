Theo Janssen criticou Sofyan Amrabat no Rondo, da Ziggo Sport. Segundo o ex-meio-campista, o jogador do Ajax precisa se impor mais em sua função de volante no time de Amsterdã.

"Esse rapaz faz de tudo e se mata de trabalhar. Faz tudo para ajudar o time. Mas também faz coisas demais. Por isso, Amrabat às vezes se vê em situações nas quais seria melhor não se envolver", aponta Janssen sobre o meio-campista.

"Porque, com a bola nos pés, ele não é dos melhores", acrescenta o treinador amador. "Isso é claro. Também fica evidente no jogo dele pelo Ajax. Às vezes, ele precisa avançar com a bola, mas corta para trás. Ou toca para o lado. Ele toma muito pouca iniciativa. Então, é melhor evitar essas situações."

Janssen dá um conselho a Amrabat. "De vez em quando, você pode tomar a iniciativa. Tenho sido muito positivo, porque acho que ele acrescenta muito a este Ajax. Nas disputas pela segunda bola e na ajuda à defesa. Voltando para marcar nas disputas de velocidade. Mas, com a bola nos pés, como camisa 6, não. Porque ele é um jogador que recupera bolas."

"Ele é exatamente esse tipo de jogador. Seu valor e sua força não aparecem nas estatísticas. Mas é exatamente o tipo de jogador de quem reclamamos por não saber fazer isso ou aquilo. E, quando ele não está, é preciso procurar outro parecido", afirma Khalid Boulahrouz. "Com Henderson foi a mesma coisa."

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Amrabat sofreu recentemente uma lesão. No domingo, no empate por 2 a 2 fora de casa com o FC Twente, o ex-jogador da seleção de Marrocos foi colocado em campo por Míchel Sánchez após uma hora de jogo.

O meio-campista de 30 anos chegou ao Ajax sem custos de transferência em agosto, pouco depois de deixar o Fenerbahçe. Amrabat assinou contrato até meados de 2028 na Johan Cruyff Arena.