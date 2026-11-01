Jamie Redknapp aponta os ÚNICOS dois técnicos que podem salvar o Manchester United

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Michael Carrick enfrenta enorme pressão no Manchester United após uma sequência desastrosa de nove jogos sem vencer. Enquanto crescem as especulações sobre seu futuro em Old Trafford, Jamie Redknapp apontou os únicos dois treinadores capazes de tirar o clube da crise.

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Carrick fica cada vez mais perto da demissão

Carrick luta para manter o emprego no United após a péssima derrota por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea. O resultado ampliou para nove jogos, em todas as competições, a sequência da equipe sem vitórias.

Morgan Rogers abriu o placar para a equipe de Xabi Alonso pouco depois do intervalo. A tarde do Manchester United, que já era ruim, piorou quando Lisandro Martinez recebeu o cartão vermelho após levar o segundo amarelo. Cole Palmer converteu o pênalti resultante do lance e selou a vitória do Chelsea. A derrota deixa o United em 17º lugar, acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols após nove partidas na Premier League.

Redknapp aponta seus favoritos para o cargo de técnico

Notícias anteriores indicavam que Carrick teria tempo para reverter a situação em Old Trafford. No entanto, a falta de melhora em campo intensificou as especulações sobre possíveis substitutos. Ex-meio-campista do Liverpool, Redknapp acredita que o clube deve restringir sua busca caso decida trocar de técnico. Em entrevista à Sky Sports, ele afirmou que há pouquíssimos candidatos de fato para o exigente cargo.

“Olha, Michael Carrick ainda está no cargo, então é injusto dizer isso”, explicou Redknapp. “Mas, se for esse o caso, se a situação não melhorar, é inevitável que ele perca o emprego. Na verdade, só podem ser ele [Unai Emery] e Eddie Howe.”

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Emery surge como o principal candidato

Técnicos de destaque, como Antonio Conte, Fabian Hurzeler e Julian Nagelsmann, também foram associados ao cargo. Redknapp, porém, considera que a trajetória recente de Nagelsmann o torna uma opção menos atraente.

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Redknapp considera Emery, técnico do Aston Villa, a melhor opção, sem dúvida. Ele reconhece, porém, que o espanhol já tem controle total sobre um projeto bem-sucedido no Villa Park e pode hesitar em sair.

“Todo técnico tem ego”, continuou Redknapp. “Todos vão acreditar que podem fazer o Manchester United dar a volta por cima, vão acreditar nisso de verdade. Com a capacidade que ele tem, provavelmente seria o único em quem eu confiaria para conseguir fazer isso.”

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Semana decisiva aguarda o Manchester United

Carrick está sob forte pressão para dar uma resposta imediata à crise. O United buscará desesperadamente encerrar a má fase ao voltar a jogar em uma competição europeia. A equipe recebe a Roma pela Champions League na noite de terça-feira.

Depois do compromisso pela Champions League, os comandados de Carrick voltarão a se concentrar na Premier League. Ironicamente, enfrentarão o Aston Villa de Emery daqui a exatamente uma semana, em Old Trafford.