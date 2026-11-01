Jamie Redknapp aponta os ÚNICOS dois técnicos que podem salvar o Manchester United

Carrick fica cada vez mais perto da demissão
Carrick luta para manter o emprego no United após a péssima derrota por 2 a 0 fora de casa para o Chelsea. O resultado ampliou para nove jogos, em todas as competições, a sequência da equipe sem vitórias.
Morgan Rogers abriu o placar para a equipe de Xabi Alonso pouco depois do intervalo. A tarde do Manchester United, que já era ruim, piorou quando Lisandro Martinez recebeu o cartão vermelho após levar o segundo amarelo. Cole Palmer converteu o pênalti resultante do lance e selou a vitória do Chelsea. A derrota deixa o United em 17º lugar, acima da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols após nove partidas na Premier League.
Redknapp aponta seus favoritos para o cargo de técnico
Notícias anteriores indicavam que Carrick teria tempo para reverter a situação em Old Trafford. No entanto, a falta de melhora em campo intensificou as especulações sobre possíveis substitutos. Ex-meio-campista do Liverpool, Redknapp acredita que o clube deve restringir sua busca caso decida trocar de técnico. Em entrevista à Sky Sports, ele afirmou que há pouquíssimos candidatos de fato para o exigente cargo.
“Olha, Michael Carrick ainda está no cargo, então é injusto dizer isso”, explicou Redknapp. “Mas, se for esse o caso, se a situação não melhorar, é inevitável que ele perca o emprego. Na verdade, só podem ser ele [Unai Emery] e Eddie Howe.”
Emery surge como o principal candidato
Técnicos de destaque, como Antonio Conte, Fabian Hurzeler e Julian Nagelsmann, também foram associados ao cargo. Redknapp, porém, considera que a trajetória recente de Nagelsmann o torna uma opção menos atraente.
Tópicos relacionados
Redknapp considera Emery, técnico do Aston Villa, a melhor opção, sem dúvida. Ele reconhece, porém, que o espanhol já tem controle total sobre um projeto bem-sucedido no Villa Park e pode hesitar em sair.
“Todo técnico tem ego”, continuou Redknapp. “Todos vão acreditar que podem fazer o Manchester United dar a volta por cima, vão acreditar nisso de verdade. Com a capacidade que ele tem, provavelmente seria o único em quem eu confiaria para conseguir fazer isso.”
Semana decisiva aguarda o Manchester United
Carrick está sob forte pressão para dar uma resposta imediata à crise. O United buscará desesperadamente encerrar a má fase ao voltar a jogar em uma competição europeia. A equipe recebe a Roma pela Champions League na noite de terça-feira.
Depois do compromisso pela Champions League, os comandados de Carrick voltarão a se concentrar na Premier League. Ironicamente, enfrentarão o Aston Villa de Emery daqui a exatamente uma semana, em Old Trafford.