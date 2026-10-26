Jamie Carragher pede ao Manchester United que dispense Michael Carrick e contrate o “melhor técnico da Premier League”

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Jamie Carragher acredita que o Manchester United deve mirar Unai Emery, técnico do Aston Villa, caso decida demitir Michael Carrick. O ex-zagueiro do Liverpool elogiou o histórico notável do espanhol, mas sugeriu que ele precisa ir para Old Trafford para conquistar a Europa.

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Carrick sob enorme pressão em Old Trafford

Carrick luta para manter seu emprego no Manchester United após uma desastrosa derrota por 3 a 0 em casa para o Bournemouth. O Manchester United teve um início de temporada péssimo, com apenas duas vitórias nos primeiros 12 jogos em todas as competições. Atualmente, ocupa a 16ª posição na Premier League, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Com os resultados cada vez piores, uma troca de treinador parece cada vez mais inevitável.

O ex-zagueiro do Liverpool Carragher também comentou a situação. Ele afirma que o técnico do Aston Villa, Emery, deve ser a prioridade absoluta da diretoria do United caso o cargo fique vago.

Carragher elogia o melhor treinador da liga

Emery transformou completamente o Villa desde sua chegada, em 2022. Ele garantiu a classificação para a Champions League e levou o clube ao título da Liga Europa na temporada passada.

“É um treinador em quem penso quando olho para o Manchester United”, disse Carragher à Sky Sports. “Dizem que, nos bastidores do Aston Villa, ele comanda o clube inteiro. Sir Alex Ferguson fazia isso no Manchester United. Não é apenas o jeito do United, é assim que o futebol funciona de modo geral.

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“Acho que Emery é o melhor treinador da Premier League. Mas tenho uma ressalva em relação a ele. Sim, seu histórico na Liga Europa é incrível, mas alguém com tanto sucesso certamente quer ser reconhecido na Champions League, não?”

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A chance de se provar em um verdadeiro gigante do futebol

Apesar do grande sucesso com Sevilla e Villarreal, Emery teve passagens difíceis por Paris Saint-Germain e Arsenal. Carragher acredita que o treinador de 54 anos ainda tem algo a provar em um clube da elite europeia.

“Ele quer ganhar a Champions League. Não vai conseguir isso no Aston Villa”, explicou Carragher. “Ele teve duas experiências que não deram particularmente certo, no Paris Saint-Germain e no Arsenal. E acho que ele certamente gostaria dessa oportunidade de se provar em um clube que é um gigante absoluto do futebol. Desculpem, torcedores do Villa.”

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Outros candidatos estão abertos a assumir o United

Tirar Emery do Villa não será uma tarefa simples para a diretoria do United. Relatos recentes indicam que o espanhol segue totalmente comprometido com seu projeto atual, enquanto o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, teria uma posição semelhante em relação ao cargo que ocupa.

No entanto, o Manchester United tem outras opções viáveis caso decida se separar de Carrick. O ex-técnico do Newcastle United Eddie Howe e o ex-técnico da Alemanha Julian Nagelsmann estariam abertos a assumir o cargo. Antonio Conte também aceitaria uma proposta para treinar o United. No entanto, o treinador italiano perdeu posições na lista de candidatos preferidos do clube, que avalia seu próximo passo.