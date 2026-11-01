O confronto entre Liverpool e Arsenal no estádio de Anfield, na noite deste domingo, válido pela nona rodada da Premier League, teve um lance arbitral polêmico, depois que os jogadores do Liverpool reclamaram de um pênalti após a queda do atacante holandês Cody Gakpo dentro da área, em um episódio que dividiu os analistas.

Os detalhes do lance remontam aos 29 minutos, quando Christos Tzolis, jogador do Arsenal, colocou as mãos sobre as coxas de Gakpo, fazendo o atacante holandês cair no gramado, em meio a pedidos dos jogadores do Liverpool pela marcação de um pênalti, conforme informou a rede "Sky Sports".

Mas o árbitro Andy Madley não atendeu aos protestos dos jogadores do Liverpool e decidiu que o jogo continuasse sem marcar nenhuma falta, antes que a tecnologia do árbitro de vídeo (VAR) interviesse para revisar o lance, encerrando a revisão com a validação da decisão do árbitro e sem marcar pênalti a favor dos donos da casa.

Por sua vez, Laura Hunter, repórter da rede "Sky Sports" no estádio de Anfield, comentou o episódio dizendo: "A atitude de Tzolis foi um pouco ingênua, ele se colocou em uma situação errada. A única coisa que o salvou foi que Gakpo não teria conseguido alcançar a bola atrás dos defensores, tendo sido puxado por Tzolis ou não".

Já Gary Neville, analista da rede "Sky Sports", considerou que a entrada do jogador do Arsenal foi imprudente, mas que não exigia a marcação de um pênalti, explicando: "A atitude de Tzolis foi marcada pela imprudência, mas não acho que Gakpo conseguiria alcançar a bola, pois o defensor estava claramente à frente dele. Não vejo que o caso exija a marcação de uma falta, pois Gakpo sabia que não conseguiria alcançar a bola e, por isso, decidiu cair".

Dessa forma, o lance passou sem a marcação de um pênalti para o Liverpool, apesar da polêmica que provocou dentro de campo e da divergência de pontos de vista sobre o quanto a entrada de Tzolis influenciou na queda de Gakpo.