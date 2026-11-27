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O príncipe Mohammed bin Faisal, ex-presidente do Al-Hilal, revelou os bastidores das negociações que conduziu no passado com o alemão Matthias Jaissle, atual técnico do Newcastle United, para comandar o time azul. Segundo ele, o treinador era uma das opções mais fortes antes de a diretoria fechar acordo com o português Jorge Jesus.

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Em participação no podcast "Ala Bayad", da plataforma Thmanyah Sports, Mohammed bin Faisal falou sobre sua admiração pelas ideias de Jaissle como treinador. Ele contou que via no alemão um projeto de técnico capaz de desenvolver jogadores e montar um time forte e, por isso, recomendou à diretoria do Al-Hilal que não deixasse escapar a oportunidade de contratá-lo.

Por que Jaissle escolheu o Al-Hilal?

O ex-presidente do Al-Hilal explicou que perguntou ao treinador alemão por que ele queria comandar o time. A resposta de Jaissle foi que adora trabalhar sob pressão e procurava um clube com uma grande torcida, características que encontrou no Al-Hilal.

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Mohammed bin Faisal afirmou que a chance de contratar o treinador era real e que estava muito convencido do potencial técnico dele e da sua capacidade de desenvolver jogadores. No entanto, enfrentou resistência dentro da diretoria do Al-Hilal por causa da pouca idade de Jaissle, o que prejudicou as chances de fechar o acordo.

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Jorge Jesus fechou a porta para o negócio

O príncipe Mohammed bin Faisal revelou que a diretoria do Al-Hilal já havia acertado com o português Jorge Jesus, o que, na prática, encerrou a possibilidade de contratar Jaissle naquele momento.

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Depois que o Al-Hilal se decidiu por Jorge Jesus, Mohammed bin Faisal passou a indicar o treinador alemão à diretoria do Al-Ahli, já que continuava convencido de suas qualidades técnicas. Assim, Jaissle começou sua trajetória no clube de Jeddah no verão de 2023, vivendo uma das etapas mais marcantes de sua carreira como técnico.

Jaissle responde às dúvidas do Al-Hilal com conquistas no Al-Ahli

Os números mostram o tamanho do trabalho feito pelo treinador alemão no Al-Ahli: ele comandou o time em 123 jogos em todas as competições, com 90 vitórias e aproveitamento de 65,22% de triunfos, segundo os dados divulgados pelo Newcastle United ao apresentá-lo como técnico em agosto de 2026.

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Na Saudi Pro League, Jaissle levou o Al-Ahli ao terceiro lugar em sua primeira temporada e ao quinto na segunda. Ele encerrou sua passagem com uma grande conquista nacional e continental na temporada 2025-2026, ao vencer a Supercopa Saudita e conduzir o time ao bicampeonato da AFC Champions League Elite, depois de ter levado o título pela primeira vez na temporada anterior.

Com isso, Jaissle deixou o Al-Ahli depois de devolvê-lo ao topo do continente duas vezes seguidas, tornando-se um dos treinadores que mais deixaram sua marca na história recente do clube, antes de se transferir para o Newcastle United para uma nova experiência na Premier League.

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Esses números dão um peso extra às declarações de Mohammed bin Faisal, pois mostram que o treinador cuja pouca idade gerou resistência na diretoria do Al-Hilal foi capaz, mais tarde, de levar o Al-Ahli a grandes conquistas, depois de escolher o clube de Jeddah em vez de comandar o time azul.