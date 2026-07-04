Jaden Slory pode deixar o Feyenoord para jogar em vários clubes da Eredivisie

Jaden Slory está na mira do SC Cambuur e do Willem II, segundo informa o site de torcedores FR12. Com isso, o Feyenoord se depara com uma decisão importante sobre o futuro do ponta de 21 anos.

Slory, natural de Roterdã, tem contrato com o De Kuip até meados de 2029. Nos últimos seis meses, ele jogou por empréstimo pelo Go Ahead Eagles.

Em quinze partidas pelo clube de Deventer, Slory deu apenas uma assistência. O Feyenoord pode optar por vender definitivamente o jogador da seleção juvenil, mas um novo empréstimo também está entre as possibilidades.

Em Leeuwarden e Tilburg, estão ansiosos para receber Slory. De acordo com o Transfermarkt, o jogador destro está avaliado atualmente em 700.000 euros.

Até o momento, Slory disputou sete partidas oficiais pela equipe principal do Feyenoord. Nelas, ele deu uma assistência.

Foi durante o período em que esteve emprestado ao FC Dordrecht que Slory teve sua fase de maior sucesso até agora. Em 38 partidas oficiais, ele marcou doze gols e deu dez assistências.

No sábado à tarde, Slory retorna temporariamente a Dordrecht. O Feyenoord realiza um jogo-treino às 14h30 contra o FC local.