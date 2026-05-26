Jaap Stam retorna à Eredivisie após mais de seis anos

Jaap Stam retorna ao PEC em uma nova função, conforme anunciaram os dirigentes do clube de Zwolle nesta terça-feira através dos canais oficiais. O ex-zagueiro de ponta passará a se dedicar às questões técnicas.
Stam, de 53 anos, passa a integrar o Conselho da Fundação do PEC Zwolle. Ele substitui Jeroen Bijl, que está deixando o cargo.
Em 1992, Stam estreou-se como jogador profissional em Zwolle, tendo depois jogado por grandes clubes como o Ajax, o PSV, o Manchester United, a Lazio e o AC Milan.
Como assistente técnico, há mais de quinze anos, Stam foi o braço direito do então técnico Art Langeler e fez parte da comissão técnica que, em 2012, conseguiu a promoção para a Eredivisie com o PEC.
Em 2019, Stam foi técnico principal em Zwolle por seis meses, após o que partiu para o Feyenoord. Após sua passagem pelo De Kuip, o nativo de Kampen ainda foi técnico do Cincinnati.
Stam está ansioso por seu novo desafio. “Quero muito contribuir para a profissionalização do PEC Zwolle. Este clube é um fio condutor na minha vida. No meu papel na diretoria, quero construir juntos um clube sustentável.”
“O PEC Zwolle tem muito potencial e pode crescer em vários aspectos, mas isso requer tempo. Precisamos ser realistas e manter os pés no chão, mas, ao mesmo tempo, ter a ambição de levar o clube adiante. Com minha experiência e minha rede de contatos, espero contribuir para isso”, conclui Stam.