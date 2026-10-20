Os treinadores da academia La Masia, pertencente ao Barcelona, contribuíram para o desenvolvimento do talento de Lamine Yamal, atual estrela do Barça.

Lamine Yamal, jovem talento em ascensão do Barcelona, segue brilhando com o Barça, sendo um dos principais candidatos a vencer a Bola de Ouro 2026.

O documentário "A Revolução 304" revela detalhes da abordagem adotada na academia La Masia para desenvolver esse talentoso ponta, o que contribuiu para a sua ascensão meteórica.

O ex-diretor da academia, Xavi Martín, afirmou: "Lamine Yamal entrou para o Barcelona aos sete anos, vindo de La Torreta, e aos doze passou a morar permanentemente em La Masia. Não havia nenhum outro garoto da idade dele ali, nem nenhuma outra criança da Catalunha. Aquilo foi um privilégio enorme".

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Essa decisão representou um passo sem precedentes, já que Yamal foi o único jovem local a quem se concedeu residência integral na academia.

Ao explicar a decisão, Martín disse: "Está claro que as circunstâncias familiares e a vida dele influenciaram a nossa decisão de incorporá-lo à La Masia, e havia aspectos relacionados aos seus hábitos, como a alimentação, a realização das tarefas escolares, o comparecimento aos treinos e o dormir cedo, que foram fatores decisivos na tomada dessa decisão".



A rara maturidade e a inteligência de Yamal causaram uma impressão imediata, e Martín acrescentou: "Lamine era uma criança madura e responsável para a sua idade. Até onde sabemos, ele nunca cometeu nenhum ato prejudicial, embora eu acredite que ele seja um garoto muito inteligente, e, se tivesse feito, não teríamos percebido".

E continuou: "É como a atuação dele em campo: há coisas que ele faz sem que a gente perceba".

Esse brilho inato levou naturalmente ao surgimento de comparações com o maior ídolo do clube, com Martín apontando: "Isso é algo que já aconteceu com Leo Messi", consolidando a trajetória de Yamal, de garoto-prodígio de sete anos a pilar do Barcelona.