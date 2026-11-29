Compartilhar Siga GOAL no Google

Os dois gols do inglês Ivan Toney contra o Al-Taawoun não foram apenas mais uma contribuição para a vitória do Al-Ahli. Eles vieram acompanhados de números excepcionais, que reforçaram a posição do atacante inglês entre os maiores artilheiros da história da Saudi Pro League, enquanto ele segue escrevendo seu nome nos registros da competição na temporada 2026-2027.

Publicidade

Toney foi um dos grandes destaques da vitória do Al-Ahli por 3 a 1 sobre o Al-Taawoun, no sábado, 28 de novembro, pela 13ª rodada. O atacante ajudou o time a transformar a desvantagem em uma vitória preciosa: marcou o gol de empate antes do fim do primeiro tempo e, depois, anotou o segundo de pênalti, aos 72 minutos, antes que o brasileiro Matheus Gonçalves fechasse o placar aos 89.

Toney iguala recorde histórico de Ronaldo

A marca mais expressiva reforçada pelo atacante inglês diz respeito aos pênaltis. Ele chegou a 27 cobranças convertidas com a camisa do Al-Ahli na Saudi Pro League, igualando o português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, e tornando-se o segundo jogador com mais gols de pênalti por um único clube na história da competição.

O número mostra a confiança depositada em Toney nas cobranças decisivas e sua capacidade de lidar com a pressão. O atacante se tornou uma das principais armas do Al-Ahli para chegar às redes, seja com a bola rolando, seja em jogadas de bola parada.

Recorde de Al-Somah cai, e Toney faz história

As conquistas do atacante do Al-Ahli não pararam na igualdade com Ronaldo. Ele também quebrou um recorde histórico que resistia desde a temporada 2014-2015, ao se tornar o jogador com mais gols nas primeiras 13 rodadas de uma única temporada na história da Saudi Pro League.

Publicidade Publicidade

Leia também: Sami Al-Jaber levanta dúvidas sobre o futuro de João Félix: retorno à Europa no horizonte

Tópicos relacionados

Toney chegou a 16 gols na atual edição da Saudi Pro League, superando a marca anterior do sírio Omar Al-Somah, ex-ídolo do Al-Ahli, que havia marcado 15 gols nas primeiras 13 rodadas da temporada 2014-2015.

O atacante inglês também lidera a lista das maiores sequências de jogos marcando gols na atual temporada, já que balançou as redes nas últimas sete partidas consecutivas, um sinal claro da enorme regularidade que vem apresentando desde o início da competição.

Publicidade

Al-Ahli deve muito a Toney na briga pelo topo

Os números de Toney ganham ainda mais importância diante de seu impacto direto nos resultados do Al-Ahli, que chegou a 27 pontos após a vitória sobre o Al-Taawoun e ocupa a quarta colocação na tabela da Saudi Pro League, com nove vitórias e quatro derrotas.

Entre a igualdade com o recorde de Ronaldo, a quebra da marca de Al-Somah e a sequência de gols em sete partidas seguidas, Toney faz uma temporada excepcional com a camisa do Al-Ahli e confirma que não é mais apenas um atacante goleador, mas uma das principais peças do time na disputa pelas primeiras posições, com a ambição de seguir perseguindo recordes nas próximas rodadas.