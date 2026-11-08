Ivan Perisic fica fora da lista de relacionados do PSV para enfrentar o SC Cambuur

O PSV busca neste domingo, contra o SC Cambuur, a revanche pela derrota por 2 a 1 para o Club Brugge na Liga dos Campeões. Peter Bosz já sabe quais jogadores começarão a partida, marcada para as 16h45 em Leeuwarden.
Matej Kovar será o goleiro contra o Cambuur. Sem surpresas na defesa: os titulares, da direita para a esquerda, serão Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Filip Kostic. O último teve muitas dificuldades contra Carlos Forbs na quarta-feira, mas receberá uma nova chance.
Bosz escolheu os nomes de confiança para o meio-campo do PSV. Kodai Sano, que marcou contra o Brugge, Guus Til e Mauro Júnior começarão a partida no Kooi Stadion, em Leeuwarden.
Ivan Perisic sofreu um ferimento na cabeça contra o Brugge, usou uma bandagem e não foi considerado apto para estar entre os relacionados. Esmir Bajraktarevic será seu substituto, enquanto Sven Mijnans e Ruben van Bommel completam a linha de ataque da equipe de Eindhoven.
Escalação do SC Cambuur: Jansen; Bouah, Baouf, Van Duijl, Costarelli; Maertens, Souren, El Arguioui; Ceka, Binder, Hamache.
Escalação do PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Jr., Til, Sano; Bajraktarevic, Mijnans, Van Bommel.