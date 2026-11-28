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Roberto Mancini dá sua opinião sobre a Serie A.

O técnico da seleção italiana declarou em entrevista ao Corriere dello Sport: "Quem vai ganhar o Scudetto? Acho que a Roma. Os torcedores da Lazio vão ficar felizes? Creio que a Inter seja o melhor time. Eu tinha muita confiança no Napoli no início, mas o time sofreu lesões demais".

"Sobre a Lazio, posso dizer o seguinte: não contem com uma queda do time. Quando eu era jogador, atuei na Lazio em uma época em que o clube havia quebrado. Os salários não eram pagos? São coisas que acontecem quando você acha que chegou ao fundo do poço e não vai conseguir se reerguer, e foi o que aconteceu com Gattuso após a eliminação na Copa da Itália".

"Além de Maradona e Messi, há algum jogador que realmente me impressionou neste meu meio século de futebol? Ronaldo, o Fenômeno. Nem é fácil citar um único nome. Do início dos anos 1980 em diante, vimos na Itália os melhores do mundo, de Platini a Gullit, Van Basten, Zico, Careca e Zidane".

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"E quem é o jogador que não vingou, aquele em cujo sucesso eu teria apostado, mas que decepcionou? Sem voltar muito no tempo, acho que Zaniolo tem um grande potencial. Quando o convoquei para a seleção, no primeiro treino ele parecia uma criança jogando com os adultos; no terceiro, um adulto jogando com os adultos. Hoje, pelas qualidades físicas e técnicas que tem, deveria ser uma estrela do futebol italiano".

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"Depois do último episódio, considero encerrada a passagem dele pela seleção? Não. Eu convoco quem está jogando bem na época das convocações, quem pode contribuir com o time e, além disso, comigo Nico sempre se comportou corretamente, independentemente dos problemas pessoais que teve. Espero que ele faça o possível para voltar".

"Gosto dos jogadores fora do padrão porque são eles que fazem a diferença. Podemos trabalhar com todos os princípios e táticas que conhecemos e quisermos, mas há partidas que são decididas por quem sabe jogar, não tem jeito. Você não pode achar que vai dominar sempre, também precisa saber sofrer e, se tem um jogador com algo a mais, ele decide a partida em um lance".