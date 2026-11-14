Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Publicidade
Retegui ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Itália, era uma vez Retegui: 40 milhões recebidos bastam para dizer sim à Juventus?

Siga GOAL no Google

Entre os nomes cogitados para o ataque da Juventus, volta a aparecer o de Mateo Retegui, que perdeu seu lugar na seleção italiana e joga há um ano e meio na Arábia Saudita, com um salário astronômico. Há condições para seu retorno à Itália?

Publicidade

A não classificação para a Copa do Mundo, a troca de técnico no comando da seleção italiana e a ascensão de uma nova geração, que tem como símbolo a explosão de Pio Esposito, também tiveram Mateo Retegui entre suas "vítimas": desde março, ele saiu do radar da seleção. A última partida do ítalo-argentino naturalizado com a camisa da Itália foi na noite dramática, em termos esportivos, de Zenica, na derrota nos pênaltis para a Bósnia na repescagem para a Copa do Mundo. Já os últimos gols de Retegui pela Itália foram em outubro de 2025, quando marcou duas vezes contra Israel em Udine.

Enquanto isso, o jogador nascido em 1999 em San Fernando (província de Buenos Aires) segue jogando e marcando gols na Arábia Saudita, pelo Al-Qadisiya: 46 partidas e 29 gols no total desde o verão de 2025, sendo 15 partidas e 10 gols na temporada atual. Não foi suficiente, porém, para receber uma nova convocação para a seleção, apesar de Roberto Mancini estar no comando da equipe. Seu mentor foi quem, na prática, o descobriu na Argentina e o levou à seleção em março de 2023. Por enquanto, Mancini decidiu não contar com Retegui nesta nova fase da seleção italiana.

Dizem que Retegui, depois de ser contratado pelo Al-Qadisiya mediante um pagamento de 67 milhões à Atalanta e de assinar um contrato de quatro anos, de 2025 a 2029, por 20 milhões por temporada, perdeu um pouco daquela garra, daquela intensidade competitiva e daquela fome que lhe permitiram despontar no Tigre (após passagens por Boca Juniors, Estudiantes e Talleres), até se tornar artilheiro da Serie A pela Atalanta em 2024-25 (25 gols em 36 partidas no campeonato).

Nas últimas semanas, o nome de Retegui voltou a ser associado à Serie A, em especial à Juventus, que busca desesperadamente um centroavante de área capaz de marcar pelo menos dez gols no campeonato, algo que o Chapita já demonstrou saber fazer. Embora as prioridades da Juventus sejam Sorloth e Balogun, a possibilidade de contratar Retegui não deve ser descartada, porque, diferentemente dos outros dois, o ex-jogador de Genoa e Atalanta tem a vantagem de já conhecer o Campeonato Italiano e de ainda ser um possível integrante da seleção italiana, o que ajudaria a formar o núcleo de jogadores italianos que a Juve pretende reconstruir.

Publicidade
Publicidade

A operação, obviamente, não seria fácil do ponto de vista financeiro, não tanto pelo valor da transferência, mas pelo momento da negociação e pelo salário que Retegui recebe atualmente. Em janeiro, quando a Juve tem urgência em agir, a operação parece pouco viável por causa dos custos. No verão, após os primeiros dois anos na Arábia Saudita, o negócio seria mais plausível, com um valor de transferência em torno de 35 milhões e Retegui abrindo mão dos dois anos restantes de contrato, mas depois de já ter recebido 40 milhões. A chave é a vontade do jogador e seu desejo, ou não, de voltar a se testar e a lutar.

Próximas partidas
BÉL

BÉL

Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

ITÁ

ITÁ

JUV

JUV

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

VEN

VEN

Para voltar à Itália, Retegui teria de abrir mão de outros 40 milhões em salários no biênio 2027-29, mas poderia considerar receber da Juventus pelo menos 5 milhões por temporada (portanto, 10 milhões nas duas primeiras temporadas). Em termos práticos, Retegui teria de abrir mão de 30 milhões de euros.

Written byGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
Ver perfil do autor