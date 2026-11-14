Itália, era uma vez Retegui: 40 milhões recebidos bastam para dizer sim à Juventus?

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Entre os nomes cogitados para o ataque da Juventus, volta a aparecer o de Mateo Retegui, que perdeu seu lugar na seleção italiana e joga há um ano e meio na Arábia Saudita, com um salário astronômico. Há condições para seu retorno à Itália?

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A não classificação para a Copa do Mundo, a troca de técnico no comando da seleção italiana e a ascensão de uma nova geração, que tem como símbolo a explosão de Pio Esposito, também tiveram Mateo Retegui entre suas "vítimas": desde março, ele saiu do radar da seleção. A última partida do ítalo-argentino naturalizado com a camisa da Itália foi na noite dramática, em termos esportivos, de Zenica, na derrota nos pênaltis para a Bósnia na repescagem para a Copa do Mundo. Já os últimos gols de Retegui pela Itália foram em outubro de 2025, quando marcou duas vezes contra Israel em Udine.

Enquanto isso, o jogador nascido em 1999 em San Fernando (província de Buenos Aires) segue jogando e marcando gols na Arábia Saudita, pelo Al-Qadisiya: 46 partidas e 29 gols no total desde o verão de 2025, sendo 15 partidas e 10 gols na temporada atual. Não foi suficiente, porém, para receber uma nova convocação para a seleção, apesar de Roberto Mancini estar no comando da equipe. Seu mentor foi quem, na prática, o descobriu na Argentina e o levou à seleção em março de 2023. Por enquanto, Mancini decidiu não contar com Retegui nesta nova fase da seleção italiana.

Dizem que Retegui, depois de ser contratado pelo Al-Qadisiya mediante um pagamento de 67 milhões à Atalanta e de assinar um contrato de quatro anos, de 2025 a 2029, por 20 milhões por temporada, perdeu um pouco daquela garra, daquela intensidade competitiva e daquela fome que lhe permitiram despontar no Tigre (após passagens por Boca Juniors, Estudiantes e Talleres), até se tornar artilheiro da Serie A pela Atalanta em 2024-25 (25 gols em 36 partidas no campeonato).

Nas últimas semanas, o nome de Retegui voltou a ser associado à Serie A, em especial à Juventus, que busca desesperadamente um centroavante de área capaz de marcar pelo menos dez gols no campeonato, algo que o Chapita já demonstrou saber fazer. Embora as prioridades da Juventus sejam Sorloth e Balogun, a possibilidade de contratar Retegui não deve ser descartada, porque, diferentemente dos outros dois, o ex-jogador de Genoa e Atalanta tem a vantagem de já conhecer o Campeonato Italiano e de ainda ser um possível integrante da seleção italiana, o que ajudaria a formar o núcleo de jogadores italianos que a Juve pretende reconstruir.

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A operação, obviamente, não seria fácil do ponto de vista financeiro, não tanto pelo valor da transferência, mas pelo momento da negociação e pelo salário que Retegui recebe atualmente. Em janeiro, quando a Juve tem urgência em agir, a operação parece pouco viável por causa dos custos. No verão, após os primeiros dois anos na Arábia Saudita, o negócio seria mais plausível, com um valor de transferência em torno de 35 milhões e Retegui abrindo mão dos dois anos restantes de contrato, mas depois de já ter recebido 40 milhões. A chave é a vontade do jogador e seu desejo, ou não, de voltar a se testar e a lutar.

Para voltar à Itália, Retegui teria de abrir mão de outros 40 milhões em salários no biênio 2027-29, mas poderia considerar receber da Juventus pelo menos 5 milhões por temporada (portanto, 10 milhões nas duas primeiras temporadas). Em termos práticos, Retegui teria de abrir mão de 30 milhões de euros.