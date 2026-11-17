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Altos e baixos: do 3 a 1 sobre a França ao 4 a 1 na Bélgica, a nova Itália de Roberto Mancini dá sinais contraditórios.

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Nas duas ocasiões, o técnico da seleção italiana escalou a dupla de zagueiros formada por Giorgo Scalvini e Alessandro Bastoni, que foi aprovada em San Siro e reprovada no Estádio Rei Balduíno , em Bruxelas.

Ali, a bem da verdade, os dois não tiveram a proteção necessária do meio-campo. De início, Mancini tentou reforçar o setor com Fagioli e Pisilli, ambos substituídos no intervalo.

Depois, no segundo tempo, o técnico da Itália decidiu arriscar tudo, já que o placar estava em 3 a 1 e, para alcançar o objetivo de se classificar às quartas de final da Nations League, era preciso ao menos um empate.

Assim, Mancini reorganizou a Itália em um esquema mais ofensivo: o 3-4-3, com as entradas de Federico Dimarco, Marco Palestra e Alphadjo Cisse. Mas a mudança não deu o resultado esperado.

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Pelo contrário, deixou a Itália exposta aos contra-ataques velozes da Bélgica. Mesmo antes do quarto gol, marcado pelo jogador do Milan Diego Moreira, seu primeiro pela seleção principal, a linha de três formada por Kayode, Bastoni e Calafori já havia sido deixada à própria sorte, desprotegida e sem cobertura à frente.

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Um lance mostra bem isso: o goleiro Lammens precisou apenas de um lançamento longo para superar os dois meio-campistas centrais, Barella e Doumbia, que pressionavam no alto, na entrada da área adversária.

No banco estava Daniele Ghilardi, em sua primeira convocação para a seleção principal. Já seu companheiro de equipe na Roma, Gianluca Mancini, estava ausente por lesão.

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Ainda falando de zagueiros, Roberto Mancini espera contar com Giovanni Leoni no futuro.

O jovem nascido em 2006, que completará 20 anos no próximo dia 21 de dezembro, começa a ver a luz no fim do túnel após a grave lesão no joelho (ruptura do ligamento cruzado) sofrida em setembro de 2025.

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Foi um mês depois de sua transferência do Parma para o Liverpool por 30 milhões de euros, mais 4 milhões de euros em possíveis bônus e 10% de uma futura revenda.

A lesão ocorreu na data de sua única partida até agora com a camisa dos Reds: em 23 de setembro de 2025, na vitória em casa por 2 a 1 sobre o Southampton, pela Copa da Liga Inglesa.

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A volta de Leoni aos gramados está prevista para janeiro, a tempo de ser convocado pela Itália para os dois amistosos (ainda a serem organizados) que serão disputados durante a próxima pausa para as seleções, marcada para o fim de março.