Parece que a União das Federações Europeias de Futebol, a "Uefa", decidiu tentar pôr um fim à polêmica constante que acompanha a tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o "VAR", desde o seu surgimento, após revelar um novo projeto que busca esclarecer as situações que exigem a intervenção da tecnologia e aquelas em que a decisão deve permanecer nas mãos do árbitro de campo.

De acordo com o que destacou o jornal Marca, a Uefa anunciou uma nova plataforma chamada "Clear Line", numa medida que descreveu como um projeto inédito para reforçar a transparência no uso da tecnologia de vídeo e abrir o mecanismo de tomada de decisões da arbitragem a jogadores, treinadores, jornalistas e torcedores.

O projeto surge cerca de 8 anos após a chegada da tecnologia de vídeo ao futebol europeu, período em que muitas partidas registraram ampla polêmica em torno do momento da intervenção dos árbitros de vídeo e dos limites em que a tecnologia deve parar.

150 situações revelam os segredos do "VAR"

A Uefa esclareceu que a plataforma "Clear Line" inclui mais de 150 situações reais, selecionadas entre os casos que o futebol vivenciou ao longo de quase uma década de uso da tecnologia de vídeo.

Essas situações foram transformadas em trechos explicativos que detalham como lidar com cada uma delas, com o objetivo de oferecer a todos uma imagem mais clara sobre os critérios que regem a intervenção do "VAR".

O projeto se baseia em quatro situações principais em que a tecnologia de vídeo pode intervir de acordo com o protocolo: os gols e os lances que os antecedem, os lances dentro da área que podem exigir a marcação de um pênalti, os casos de expulsão direta, além dos casos de erro na identificação do jogador.

Com esses exemplos, a Uefa busca esclarecer a diferença entre o "erro claro e evidente", que exige a intervenção da tecnologia de vídeo, e as decisões subjetivas que estão dentro das atribuições do árbitro de campo e não devem ser alteradas apenas por existir espaço para debate a respeito delas.

"Isto é futebol, não PlayStation"

Roberto Rosetti, presidente da comissão de arbitragem da Uefa, resumiu a filosofia do novo projeto ao afirmar que a maior pergunta que preocupa os torcedores é: quando o "VAR" deve intervir?

Rosetti disse que o objetivo não é transformar a tecnologia de vídeo em uma ferramenta para revisar cada pequeno detalhe da partida, ressaltando a necessidade de evitar revisões "microscópicas" que podem levar a interrupções frequentes do jogo.

O dirigente italiano acrescentou, em uma mensagem clara: "Isto é futebol, não PlayStation".

Isso significa que a Uefa quer preservar o papel fundamental do árbitro de campo, usando a tecnologia de vídeo como um meio para corrigir os erros grandes e evidentes, e não como uma ferramenta para reanalisar cada decisão da arbitragem passível de discussão.

Uma mensagem à "Fifa" após a Copa do Mundo de 2026?

A iniciativa da Uefa surge em um momento chamativo, após a polêmica que acompanhou o uso da tecnologia de vídeo durante a Copa do Mundo de 2026, em meio a críticas à forma de aplicação do sistema e acusações de aumento da intervenção da tecnologia em alguns casos.

Por outro lado, a Uefa parece caminhar na direção de aplicar uma filosofia mais conservadora, baseada na redução dos períodos de revisão, na limitação das interrupções do jogo e em não permitir que a tecnologia de vídeo substitua o árbitro de campo nas decisões subjetivas.

Assim, a entidade europeia quer que a tecnologia de vídeo funcione como uma "rede de segurança" para o árbitro, e não como um segundo árbitro dentro da sala de vídeo com poder para reavaliar cada lance da partida.

As novas diretrizes devem começar a ser aplicadas a partir da temporada 2026-2027, em todas as competições da Uefa, desde a Liga dos Campeões da Europa até a Liga Conferência Europa.

A entidade europeia aposta que a plataforma "Clear Line" ajude a recuperar a confiança dos torcedores na tecnologia de vídeo, ao dar a todos uma compreensão mais clara dos critérios que definem quando o "VAR" deve intervir e quando a decisão deve ser deixada para o árbitro de campo.