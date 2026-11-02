Era o minuto 79 em Anfield Road quando os ânimos, em um jogo que já vinha sendo disputado com muita intensidade, se exaltaram de vez. O capitão do Arsenal, Martin Ödegaard, estava aparentemente sentindo dores, apoiado nos joelhos e cotovelos. Foi então que Alexis Mac Allister entrou em cena. O camisa 10 do Liverpool se abaixou até o norueguês, disse algo a ele e depois lhe deu um tapa na parte de trás da cabeça, que só com muita boa vontade poderia ser interpretado como um gesto de carinho ou incentivo.

Os Gunners, claro, reagiram imediatamente à provocação contra seu capitão. O lateral-direito Jurrien Timber confrontou Mac Allister e, em segundos, formou-se um aglomerado de jogadores de vermelho e amarelo-claro. Por fim, Noni Madueke foi tirar satisfações com Mac Allister e ficou testa a testa com ele. Houve contato entre o jogador da seleção inglesa e o da seleção argentina, e este último caiu no chão como se tivesse sido atingido por um raio.

O árbitro Andrew Madley então distribuiu cartões: um amarelo para Mac Allister e outro para Timber. Para grande descontentamento dos torcedores do Liverpool, Madueke, que já havia recebido um amarelo, não foi punido pela suposta cabeçada.

O que Neville e Carragher disseram sobre a encenação de Mac Allister

Os comentaristas da Sky Sports concordaram plenamente com a decisão do árbitro e, em vez disso, criticaram duramente Mac Allister. Gary Neville até viu um "pequeno empurrão com a cabeça", mas considerou a reação do jogador do Liverpool "um pouco exagerada" e disse: "Levanta. Que vergonha." O ex-jogador do Manchester United também criticou o argentino por ter provocado toda a confusão com o tapa em Ödegaard: "Aquilo foi desnecessário."

Jamie Carragher, ídolo e torcedor do Liverpool, foi mais direto. "Precisamos mesmo agir com firmeza, cobrar essas pessoas e dizer: 'Isso é vergonhoso.' Tem que parar, é ridículo. Não aguento isso."

O ex-zagueiro pediu uma ação conjunta contra "essa história de ficar testa a testa" e cobrou o chefe da arbitragem Howard Webb, a Premier League e os técnicos: "Eles precisam se unir e garantir que ninguém mais receba cartão vermelho por essa m****!"

O árbitro de vídeo Stuart Attwell considerou o contato de Madueke com Mac Allister "não violento nem brutal" e, por isso, não recomendou a expulsão do ponta do Arsenal por conduta violenta.

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Erro claro de arbitragem? Timber segura Isak na área

O Liverpool não se sentiu prejudicado pela arbitragem apenas nesse lance. No primeiro tempo, Madley e sua equipe não marcaram um pênalti a favor de Alexander Isak depois que Timber puxou com força a camisa dele dentro da área. Por causa do puxão, o atacante sueco não conseguiu alcançar por pouco um cruzamento de cabeça e perdeu, assim, uma excelente chance de gol.

O ex-chefe de arbitragem Keith Hackett classificou o lance como um erro claro. O técnico do Liverpool teve a mesma opinião. Andoni Iraola especulou que Isak teria conseguido a marcação da falta se tivesse caído no lance. "Não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Da próxima vez, teremos que dizer ao Alex para cair, senão o árbitro não apita", disse o basco.

Com um gol de Kai Havertz (16'), o atual campeão Arsenal acabou vencendo o jogo por 1 a 0 e voltou à liderança da tabela. Manchester City e Brighton & Hove Albion são os primeiros perseguidores do time londrino. Com a segunda derrota na temporada, o Liverpool caiu para a quinta posição, atrás do Chelsea.