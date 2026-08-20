"Isso seria um reforço para o Ajax e a Eredivisie"

Wim Kieft opina na seção de perguntas e respostas do KieftJansenEgmondGijp sobre Noa Lang. O atacante foi citado recentemente no Ajax, embora ainda seja incerto se ele realmente voltará à Holanda.

“Para o campeonato holandês e para o Ajax, isso seria um reforço”, inicia Kieft em sua análise sobre Lang. “No PSV, ele também foi bastante bem, claro.”

O analista de Haarlem, porém, faz logo uma crítica quando o assunto é o internacional da seleção da Holanda. “Só que já ficou claro que no exterior não deu certo, e isso é uma pena. Você pode ter um comportamento diferente, desde que renda.”

“Colocamos os jogadores rapidamente lá em cima. Também vamos ver isso com Godts, mesmo que ele seja belga. Lang não deu certo em Nápoles. E depois foi para o Galatasaray. Isso também não deu muito certo, claro”, suspira o cético Kieft. “Lang poderia dar certo no exterior. Eu certamente não voltaria para a Holanda, se fosse ele”, acrescenta Rob Jansen. “Mas ele tem dificuldade com críticas. Aliás, essa geração sofre mais com isso.”

O empresário prossegue: “Se ele realmente focasse no futebol. E parasse por um tempo com todas as coisas ao redor. Então ainda pode ter uma carreira muito bonita.”

“Também não é que ele faça coisas muito malucas”, diz Kieft, saindo um pouco em defesa de Lang. “Você sempre tem a impressão de que há algo mais ali. Não é algo automático, mentalmente tudo também precisa estar certo. E alguns não têm isso.”

Lang foi ligado ao Ajax, que também recebeu a oferta de Leon Bailey, do Aston Villa. O diretor técnico Jordi Cruijff parece estar analisando várias opções para a ponta esquerda.