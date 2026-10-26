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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Filippo Cataldo
Traduzido por

Isso nunca aconteceu antes! Lamine Yamal faz história novamente na Bola de Ouro

L. Yamal
Barcelona

O jovem astro do Barcelona e campeão mundial pela Espanha Lamine Yamal foi o primeiro jogador da história a receber, no Ballon d'Or, o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 do mundo.

Já no ano passado, o jogador de 19 anos havia feito história ao defender o título, algo que nenhum outro jogador tinha conseguido. Vale lembrar, porém, que o Troféu Kopa só é concedido desde 2018.

O primeiro vencedor foi Kylian Mbappe, que, assim como Yamal e o atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, chegou como um dos principais favoritos à 70ª cerimônia da Bola de Ouro, realizada nesta segunda-feira.

Yamal também não escondeu que, na verdade, tinha ido a Londres para receber a Bola de Ouro. Quando o coapresentador Thierry Henry lhe perguntou, durante a entrega do Troféu Kopa, se aquele era o título que ele desejava ganhar naquele dia, arrancou risadas de toda a plateia. Yamal se virou, um tanto constrangido, e não respondeu. Por fim, disse que seu companheiro de equipe Pau Cubarsi merecia o Troféu Kopa mais do que ele.

Quem ganhou o troféu de melhor jogadora jovem?

A eleita melhor jogadora jovem também foi uma atleta do Barcelona: Vicky Lopez, de 20 anos, defendeu seu título. A atacante conquistou a quádrupla coroa com o Barça.

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