O lateral-esquerdo de 33 anos chega vindo do Aston Villa por meio de uma cláusula de rescisão no valor de sete a oito milhões de euros e assina contrato por três anos.

Para Digne, esta já é a segunda transferência para o PSG. Depois de se destacar no Lille, ele havia se transferido em 2013 para a capital francesa por 15 milhões de euros. Dois anos e 44 partidas oficiais depois, seguiu por empréstimo para a Roma, antes de se transferir em definitivo para o Barcelona em 2016 por 16,5 milhões de euros. Depois de passagens por Everton e Aston Villa, agora vem o retorno.

Aos 33 anos, Digne é o reforço mais velho do PSG desde 2021, quando, no contexto de uma grande ofensiva no mercado, chegaram Lionel Messi, então com 34 anos, e Sergio Ramos, com 35. No PSG, Digne está planejado para atuar futuramente na lateral esquerda como reserva do incontestável Nuno Mendes.

Digne é o quarto reforço do PSG neste verão

"É uma grande honra para mim retornar ao Paris Saint-Germain, depois de ter vivido experiências maravilhosas aqui há mais de dez anos. Estou particularmente impressionado com a forma como o clube continuou a se desenvolver ao longo dos anos", disse Digne. "As condições de trabalho no campus são excepcionais e refletem as ambições do clube. Mal posso esperar para começar este novo capítulo e colocar toda a minha experiência a serviço da equipe. Vou novamente dar o meu melhor para defender as cores do Paris Saint-Germain."

Na temporada passada, Digne fez parte da equipe titular do Villa na maior parte do tempo. Na Premier League, ele terminou com o clube de Birmingham na quarta colocação, além de conquistar o título da Liga Europa. No verão, participou da Copa do Mundo com a seleção francesa e foi titular na lateral esquerda no mata-mata.

Digne é o quarto reforço do PSG neste verão. Antes dele, já haviam chegado o ponta-direita de 24 anos Maghnes Akliouche, vindo do Monaco por 50 milhões de euros; o ponta-direita de 21 anos Khalil Ayari, vindo do Stade Tunisien por 1,5 milhão de euros; e o goleiro de 18 anos Alessandro Longoni, sem custos de transferência, vindo do Milan.