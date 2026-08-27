Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
KloppGetty Images
Daniel Buse

Traduzido por

"Isso mexe um pouco com o psicológico": Lothar Matthäus critica o técnico da seleção Jürgen Klopp

Alemanha
J. Klopp

O recordista de jogos pela seleção, Lothar Matthäus, criticou o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, por causa de sua iminente convocação do elenco.

No entanto, não se trata de decisões de pessoal, mas exclusivamente do momento do anúncio de quem estará presente nos jogos da Liga das Nações. "Eu realmente pediria a Jürgen Klopp que, no futuro, fizesse as convocações em uma sexta-feira de manhã ou ao meio-dia", disse Matthäus à Sky. Atualmente, está previsto que o novo técnico da seleção apresente sua lista na quinta-feira, 17 de setembro.

O anúncio em uma quinta-feira já não havia agradado Matthäus no tempo do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann. "A DFB queria revirar cada pedra: do meu ponto de vista, essa teria sido uma dessas pedras", reclamou o ex-jogador de 65 anos. Seu argumento contra uma convocação na quinta-feira e a favor de uma convocação na sexta-feira são os jogos internacionais disputados na quinta pela Liga Europa e pela Conference League.

"Isso mexe com o psicológico de um jogador quando ele é questionado sobre isso antes de uma partida importante", defendeu Matthäus, argumentando que os duelos europeus deveriam ser aguardados por completo. Além disso, em caso de lesão sofrida por um jogador na quinta-feira, não seria necessário chamar outro nome.

Quem Jürgen Klopp vai convocar para a seleção alemã?

Na temporada que acaba de começar, Bayer Leverkusen e TSG 1899 Hoffenheim são os dois times alemães que jogam a Liga Europa. O SC Freiburg tem ótimas perspectivas de se classificar para a fase de liga da Conference League por meio dos playoffs.

A primeira convocação de Jürgen Klopp é aguardada com grande expectativa. Em sua entrevista coletiva de apresentação, ele havia indicado ter 57 jogadores de linha em sua lista, que atualmente observa mais de perto.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google