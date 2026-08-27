No entanto, não se trata de decisões de pessoal, mas exclusivamente do momento do anúncio de quem estará presente nos jogos da Liga das Nações. "Eu realmente pediria a Jürgen Klopp que, no futuro, fizesse as convocações em uma sexta-feira de manhã ou ao meio-dia", disse Matthäus à Sky. Atualmente, está previsto que o novo técnico da seleção apresente sua lista na quinta-feira, 17 de setembro.

O anúncio em uma quinta-feira já não havia agradado Matthäus no tempo do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann. "A DFB queria revirar cada pedra: do meu ponto de vista, essa teria sido uma dessas pedras", reclamou o ex-jogador de 65 anos. Seu argumento contra uma convocação na quinta-feira e a favor de uma convocação na sexta-feira são os jogos internacionais disputados na quinta pela Liga Europa e pela Conference League.

"Isso mexe com o psicológico de um jogador quando ele é questionado sobre isso antes de uma partida importante", defendeu Matthäus, argumentando que os duelos europeus deveriam ser aguardados por completo. Além disso, em caso de lesão sofrida por um jogador na quinta-feira, não seria necessário chamar outro nome.

Quem Jürgen Klopp vai convocar para a seleção alemã?

Na temporada que acaba de começar, Bayer Leverkusen e TSG 1899 Hoffenheim são os dois times alemães que jogam a Liga Europa. O SC Freiburg tem ótimas perspectivas de se classificar para a fase de liga da Conference League por meio dos playoffs.

A primeira convocação de Jürgen Klopp é aguardada com grande expectativa. Em sua entrevista coletiva de apresentação, ele havia indicado ter 57 jogadores de linha em sua lista, que atualmente observa mais de perto.