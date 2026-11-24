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O ex-lateral Alessandro Florenzi revelou como a obsessão pela Champions League marcou sua temporada de empréstimo ao Paris Saint-Germain em 2020-21. Antes do confronto europeu entre seus dois ex-clubes, o italiano contou por que o título de Thomas Tuchel com o Chelsea lhe pareceu “carma” e falou sobre a transformação do time parisiense sob o comando de Luis Enrique.

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Florenzi relembra temporada turbulenta de empréstimo ao PSG

Florenzi revelou detalhes de sua movimentada única temporada no PSG antes do encontro do clube com a Roma pela Champions League. Emprestado pela Roma ao time da capital francesa para a temporada 2020-2021, o italiano viveu um ano marcado pela intensa busca pelo título europeu. Antes de finalmente conquistar duas Champions League consecutivas, o PSG sofreu várias eliminações dolorosas na principal competição de clubes da Europa.

Uma das marcas mais profundas veio durante a passagem de Florenzi, quando o time francês caiu diante do Manchester City na semifinal, após derrotas por 2 a 1 e 2 a 0. Em entrevista ao L'Equipe, Florenzi relembrou como a busca pelo título europeu tomou conta de todo o vestiário. A obsessão acabou prejudicando o desempenho no campeonato nacional durante uma temporada de altos e baixos.

Saída de Tuchel é chamada de “carma”

A temporada 2020-2021 começou sob o comando de Tuchel, demitido pelo PSG em dezembro. Para a direção parisiense, veio então uma reviravolta cruel: o técnico alemão conquistou a Champions League com o Chelsea ainda naquela temporada.

“Na época, o PSG ainda não tinha vencido a Champions League, mas dava para ver que o presidente queria construir algo grande”, afirmou Florenzi. “A obsessão deles era a Champions League. E, sem dúvida, foi isso que nos custou o título da liga; naquela temporada, só pensávamos na Champions League. Perdemos na semifinal para o Manchester City, e Tuchel venceu na final. Isso é carma! Mas tenho ótimas lembranças de Paris e conquistei meus primeiros títulos lá.”

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Enrique é apontado como responsável pela mudança

Durante anos, o PSG teve dificuldade para transformar sua força no cenário nacional em domínio continental. Florenzi sempre acreditou que o clube acabaria conquistando a Europa, desde que houvesse uma mudança fundamental nos bastidores.

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“Eu dizia a mim mesmo que o PSG acabaria vencendo a Champions League, sim, mas algo precisava acontecer”, explicou o ex-defensor. “E esse algo é Luis Enrique. Com ele, já não é o mesmo clube.”

Sob o comando de Enrique, o PSG se livrou do peso psicológico que antes o limitava. O técnico espanhol deu ao clube uma nova identidade, que o levou a títulos consecutivos da Champions League.

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Ex-defensor acompanha confronto entre PSG e Roma

Por ter defendido os dois clubes durante a carreira, Florenzi tem uma ligação especial com a partida de quarta-feira pela Champions League. O PSG recebe a Roma no Parque dos Príncipes pela quinta rodada da competição.