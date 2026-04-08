Israel faz uma grave ameaça a Hakim Ziyech "e a todos os outros antissemitas"

Uma publicação de Hakim Ziyech no Instagram gerou uma grave ameaça por parte de Israel. O marroquino naturalizado holandês criticou recentemente uma lei aprovada e altamente controversa em Israel. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, proferiu então uma ameaça extrema dirigida a Ziyech “e a todos os outros antissemitas”.

No final de março, o parlamento israelense, a Knesset, aprovou um projeto de lei muito controverso para instituir a pena de morte para homicídios com motivação terrorista. A lei é considerada racista, pois, na prática, se aplicará apenas aos palestinos.

Ziyech reagiu indignado à controversa decisão da Knesset. “Aaah, então, quando se trata de um país muçulmano, eles querem uma mudança de regime. Vamos ver qual governo vai se levantar agora ou se esconder atrás da autodefesa. Foda-se Israel.”

Ben-Gvir reagiu na mídia israelense com uma forte ameaça às palavras do ex-jogador da Eredivisie. “Ziyech e todos os outros antissemitas não escaparão. A partir de agora, Israel não tratará mais seus inimigos com cautela.”

Ziyech, por sua vez, reagiu às palavras de Ben-Gvir. “Não tememos o sionismo!!”, escreveu ele, seguido de emojis com uma piscadela e de uma cabeça de porco.