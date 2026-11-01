Ismael Saibari vê pesadelo se tornar realidade no Bayern de Munique

Péssima notícia para Ismael Saibari. O meio-campista do Bayern de Munique se lesionou na noite de sábado contra o Borussia Dortmund. Agora, a Sky Sports Germany informa que ele ficará afastado por meses.

O Der Klassiker terminou cedo para o jogador da seleção marroquina no sábado. Após uma dividida com o goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, ele teve de deixar a partida. Pouco depois, Serge Gnabry também saiu lesionado pela equipe da casa.

Saibari passou por uma cirurgia na manhã de domingo. Ele sofreu uma lesão na sindesmose, que consiste em uma ruptura ou distensão da ligação de tecido conjuntivo entre a tíbia e a fíbula, logo acima da articulação do tornozelo.

O meio-campista que também atua como atacante, contratado do PSV por 50 milhões de euros no último verão, ficará pelo menos três meses sem jogar pelo clube com mais títulos do Campeonato Alemão.

Próximas partidas ATM Liga dos Campeões 15:00 FCB

Saibari vinha fazendo uma boa temporada. Em 14 jogos pelo clube, marcou três gols e deu o mesmo número de assistências.

Sem Saibari, o Bayern de Munique não conseguiu vencer a partida. Com um gol no fim do ex-atacante do PSV Fabio Silva, o placar marcava 2 a 2 após 90 minutos.