Ingvar Jonsson morreu aos 37 anos. Goleiro do Víkingur, atual campeão nacional, ele foi jogador da Islândia na Eurocopa de 2016. Ingvar Jonsson morreu na quarta-feira, 25 de novembro, após uma longa luta contra o câncer.
O Víkingur anunciou a morte: "É com grande tristeza e profunda dor que anunciamos a morte de nosso querido amigo e companheiro de equipe Ingvar Jonsson, goleiro do Víkingur, ocorrida na quarta-feira, 25 de novembro, cercado por seus entes queridos. O clube e todos os torcedores do Víkingur estão ao lado de sua família e de seus entes queridos. Apresentamos nossas mais sinceras condolências".
Ingvar Jonsson jogou pela última vez em 3 de maio, contra o Keflavik. Ao longo da carreira, conquistou quatro títulos nacionais e três Supercopas da Islândia. Também atuou na Noruega, por Start, Sandnes e Sandefjord, e na Dinamarca, pelo Viborg.
Jonsson disputou oito partidas pela Islândia e integrou a seleção na memorável campanha na França, em 2016, quando o país surpreendeu a Europa ao chegar às quartas de final em sua primeira participação na fase final de uma Eurocopa.