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Carlos Espí, o jovem atacante do Real Madrid, revelou os bastidores de sua transferência para o clube merengue, vindo do Levante durante a última janela de transferências de verão, afirmando que a proposta do Real Madrid não lhe deixou espaço para pensar, apesar de haver outras opções de transferência para a Premier League inglesa.

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O atacante espanhol, de 21 anos, falou sobre sua experiência com José Mourinho, elogiando a maneira como o treinador português lida com ele e seu interesse em desenvolver seu nível, além de revelar o conselho constante que recebe dele sobre a necessidade de ter paciência e aproveitar cada oportunidade que surge.

Espí disse, durante sua participação no programa "El Larguero", na rádio Cadena SER: "Tudo o que me aconteceu é algo inacreditável, ninguém esperava, nem mesmo minha família, e agora preciso continuar trabalhando. É difícil assimilar tudo isso, porque acontece muito rápido. Você precisa estar preparado, porque isso não vai parar".

E acrescentou, sobre sua transferência do Levante para o Real Madrid, segundo o que noticiou o jornal "Marca": "Havia opções de ir para a Premier League, mas quando veio a oferta do Real Madrid, não pude recusar. Tudo aconteceu muito rápido, e tudo foi concluído em dois dias".

O jovem atacante falou sobre sua relação com o treinador José Mourinho, dizendo: "Vou tentar aproveitar ao máximo cada minuto que o treinador me conceder. O que mais gosto em Mourinho é a sua grandeza, a facilidade de se comunicar com ele e o rigor das suas exigências. O interesse dele por mim e o fato de me dizer o que é bom e o que é ruim é algo extremamente importante para mim".

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E continuou: "Mourinho me diz que eu preciso ter paciência e aproveitar cada minuto e cada oportunidade, e isso se consegue trabalhando todos os dias. Cada minuto que ele me concede vale seu peso em ouro".

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Espí também elogiou seu companheiro francês Kylian Mbappé, afirmando que tenta aprender com ele durante os treinos diários, ao dizer: "Kylian Mbappé é um jogador incrível. Em cada sessão de treino tento aprender com ele e com seus conselhos. Ele é o melhor do mundo e, na minha opinião, merecia a Bola de Ouro".

E concluiu: "O que mais me impressiona é a sua genialidade, velocidade e habilidade no drible. É uma honra para mim treinar com ele".

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Espí se juntou ao elenco do Real Madrid no verão passado, vindo do Levante, em uma transferência que custou aos cofres do clube merengue 25 milhões de euros.

O jovem jogador participou de 11 partidas, somando 51 minutos, entre elas 7 confrontos no Campeonato Espanhol (apenas 32 minutos) e 4 partidas na Liga dos Campeões da Europa (apenas 19 minutos). Mesmo assim, marcou 3 gols, a uma média de um gol a cada 17 minutos.

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Vale lembrar que o Real Madrid venceu todas as suas quatro partidas na Liga dos Campeões da Europa e possui aproveitamento perfeito, com 12 pontos, além de ocupar a segunda posição no Campeonato Espanhol, com 30 pontos, a 3 pontos do líder Barcelona.

O clube merengue também conquistou a vitória sobre o Barcelona no clássico do Camp Nou, confirmando seu desejo de disputar o campeonato com força após perder as duas últimas edições para o rival.