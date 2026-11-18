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Alexander Isak começa a se parecer mais com o atacante “de elite” que o Liverpool acreditava estar contratando ao fechar a transferência recorde de £ 125 milhões (US$ 164 milhões), disse Michael Owen à GOAL. O sueco talvez ainda não tenha justificado plenamente o valor histórico pago por ele, mas caminha na direção certa após marcar oito gols nesta temporada.

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Dobrou o número de gols da temporada passada

Esse total, alcançado já em meados de novembro, é o dobro do registrado em sua esquecível temporada de estreia em Anfield. Havia grandes expectativas em torno do atacante de 27 anos e porte esguio quando ele trocou Tyneside por Merseyside no verão de 2025.

O Liverpool fez dele o jogador mais caro do futebol britânico , depois dos números impressionantes que registrou em três temporadas no Newcastle. Muitos consideravam o atacante de movimentos cadenciados um dos camisas 9 mais completos do futebol mundial .

Boa fase retorna após problemas físicos

Esse repertório raramente apareceu quando ele vestiu a icônica camisa vermelha, já que as lesões atrapalharam um jogador que havia comprovado sua qualidade. Isak chegou sem ter feito uma pré-temporada adequada e sofreu uma fratura na perna pouco antes do Natal, o que o levou de volta ao departamento médico.

Os sinais têm sido mais animadores em 2026-27. Isak marcou seu primeiro gol contra o Nottingham Forest em 29 de agosto. Depois, fez dois gols fora de casa diante do Ipswich e, desde então, balançou as redes em partidas contra Bournemouth, Brentford, Brighton, Fenerbahce e Crystal Palace.

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A confiança parece ter voltado, e o Liverpool começa a obter o retorno desejado pelo alto investimento. Há perspectiva de melhora, já que Florian Wirtz e Bradley Barcola ainda buscam encontrar seu melhor desempenho no ataque .

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Isak está voltando à sua melhor forma?

Questionado se Isak está mais parecido com o jogador de antes, mesmo que ainda não esteja rendendo como alguém que custou mais de £ 100 milhões, o ex-atacante do Liverpool Owen, que, desde que se tornou embaixador do Casino.org, ajudou a chamar atenção para recursos de comparação de sites de cassino online irlandeses, disse à GOAL: “Exatamente. Ele definitivamente está marcando alguns gols e jogando muito melhor do que em qualquer outro momento desde que passou a vestir a camisa vermelha.

“Se os jogadores ao redor dele jogarem melhor, ele também vai jogar melhor. É claro que dá para dizer que ainda não vimos o melhor de Wirtz, Barcola e outros jogadores. Mas ele é um dos que começam a mostrar um pouco mais.

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“E havia algumas dúvidas quanto a isso. Mas acho que o que vimos no Newcastle mostrou que ele é um jogador de elite e, obviamente, não há dúvidas sobre sua capacidade de fazer isso na Premier League. Ele ainda não está jogando em seu potencial máximo, mas certamente está marcando gols, que é o que o Liverpool precisa.”

Iraola espera gols de seu camisa 9

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que assumiu o comando com Isak já contratado por seu antecessor, Arne Slot, está convencido de que o atacante voltará a ser um dos mais temidos do futebol europeu.

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O treinador espanhol disse sobre seu camisa 9: “Alex é um grande goleador. Se conseguirmos colocá-lo em posição de marcar, ele vai corresponder. Não é uma garantia, mas é o mais perto que se pode chegar de uma, quase.

“Como qualquer jogador, ele pode acrescentar mais coisas ao seu jogo. Queremos aproveitar o que ele tem: ele também é muito bom atacando os espaços, buscando as brechas entre os defensores e vindo receber [a bola]. Acho que ele também tem muita qualidade técnica. Estamos tentando utilizá-lo da melhor maneira.”

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Liverpool se prepara para receber o Manchester United

Iraola espera ver Isak em sua melhor forma quando o Liverpool voltar a campo pela Premier League no domingo, após a última pausa para jogos de seleções. A equipe se prepara para receber o antigo rival Manchester United, que disputará sua primeira partida sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino .

Isak balançou as redes nas duas últimas partidas da Premier League que disputou e em seis de seus nove jogos anteriores em todas as competições. Ele deve ser o jogador capaz de ajudar o Liverpool a seguir na briga por uma vaga na Champions League .