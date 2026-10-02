O árbitro português João Pinheiro volta à cena, mas desta vez em uma das partidas mais destacadas da Copa do Golfo 27, depois que seu nome foi recentemente associado a um episódio polêmico com Lionel Messi, além de uma série de decisões de arbitragem que geraram controvérsia em competições europeias e internacionais.

As atenções se voltam, na noite de sábado, para o Estádio Al-Inma, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, para acompanhar o confronto entre Arábia Saudita e Catar, válido pelas semifinais da Copa do Golfo Árabe.

A seleção saudita entra em campo com moral elevada, após liderar o Grupo 1 com aproveitamento perfeito, com três vitórias consecutivas sobre o Kuwait por 1 a 0, Omã por 3 a 0 e Iraque por 2 a 0.

Do outro lado, a seleção do Catar se classificou após terminar na segunda colocação do Grupo 2, com 7 pontos, empatada com os Emirados Árabes Unidos, que ficaram em primeiro pelo saldo de gols. O Catar venceu o Bahrein por 2 a 0 e o Iêmen por 1 a 0, antes de empatar com os Emirados Árabes Unidos por 1 a 1.

O jornal saudita "Al-Riyadhiah" revelou que João Pinheiro será o responsável por apitar o aguardado confronto entre Arábia Saudita e Catar, lembrando que ele já havia dirigido a partida entre Arábia Saudita e Kuwait na abertura da Copa do Golfo 27.









Pinheiro tem 38 anos e possui o distintivo internacional desde 2016, tendo apitado diversas partidas de grande porte nos âmbitos europeu e internacional.

O árbitro português esteve presente na Copa do Mundo de 2026, e entre seus jogos mais destacados está o confronto entre Argentina e Suíça nas quartas de final, que terminou com a vitória da Argentina por 3 a 1 após a prorrogação.

Durante aquela partida, Pinheiro entrou em uma discussão acalorada com Lionel Messi, depois que o craque argentino manifestou sua contrariedade com a maneira como o árbitro falou com ele, apontando o dedo na sua direção e exigindo respeito.

De acordo com o que a imprensa noticiou sobre o diálogo entre as duas partes, Messi pediu ao árbitro que falasse com ele de maneira adequada, afirmando que o tratava do mesmo modo.









Pinheiro não mostrou nenhum cartão a Messi, antes de esclarecer, mais tarde, que esse tipo de diálogo acontece naturalmente com os jogadores, mas que a presença de um nome do porte de Messi fez com que o episódio ganhasse grande repercussão.

A polêmica em torno de Pinheiro não se restringe ao episódio com Messi, já que ele já havia sido alvo de críticas durante a arbitragem do jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, por não ter marcado um pênalti reclamado pela equipe alemã após um toque de mão dentro da área.

Pinheiro também apitou a partida entre Suíça e Bósnia na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, que teve a expulsão do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic, em um jogo marcado por várias decisões de arbitragem chamativas.

Entre o episódio com Messi e a polêmica europeia, João Pinheiro entra em um novo teste em Jidá, ao comandar o decisivo confronto entre Arábia Saudita e Catar, em busca da vaga para a final da Copa do Golfo 27.