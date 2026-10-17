A Juventus se prepara para encarar a Lazio neste domingo, na sétima rodada do Campeonato Italiano, em uma partida repleta de números e estatísticas chamativas, com destaque para a diferença de pontos entre as duas equipes.

Segundo a rede "Opta", especializada em estatísticas, a Juventus, com 11 pontos, enfrenta a Lazio, que soma 16 pontos, em um jogo da primeira metade da temporada, pela primeira vez na história do Campeonato Italiano com a Velha Senhora tendo pelo menos cinco pontos menos que sua adversária.

Os últimos 9 jogos entre Juventus e Lazio no Campeonato Italiano apresentaram equilíbrio total, com 3 vitórias para cada equipe e 3 empates, depois de a Juventus ter levado a melhor em 12 das 15 partidas anteriores entre as duas equipes na competição, contra um empate e duas derrotas.

A Juventus é a equipe que mais venceu a Lazio na história do Campeonato Italiano, com 87 vitórias, 40 empates e 37 derrotas, além de ter marcado 290 gols contra ela na competição, uma diferença de pelo menos 18 gols em relação a qualquer outro time.

A Juventus marcou gols em 13 partidas consecutivas como mandante diante da Lazio no Campeonato Italiano, somando 30 gols, média de 2,3 gols por jogo, e só teve uma sequência de gols mais longa em casa contra o time celeste nos primeiros 21 confrontos totais entre as duas equipes na competição no estádio Allianz.

A Juventus conquistou 11 pontos nos seus primeiros 6 jogos no Campeonato Italiano nesta temporada, com 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Nas últimas dez temporadas, o time só deixou de superar essa pontuação após os primeiros 7 jogos da competição em duas oportunidades: 11 pontos na temporada 2021-2022 e 10 pontos na temporada 2022-2023.

Por outro lado, a Lazio não sofreu nenhuma derrota no Campeonato Italiano nesta temporada, somando 5 vitórias e 1 empate.

A equipe só evitou a derrota nos primeiros 7 jogos de uma temporada do Campeonato Italiano em 6 ocasiões em sua história, mas em nenhuma delas conseguiu 6 vitórias, tendo registrado 5 vitórias e 2 empates nas temporadas 1972-1973 e 1999-2000, esta última marcada por sua mais recente conquista do título do campeonato.

A Lazio é uma das duas equipes que somaram o maior número de pontos no Campeonato Italiano nesta temporada, com 16 pontos em 6 rodadas, empatada com a Inter de Milão.

A última vez que a Lazio começou uma rodada do campeonato, após ter disputado mais de 5 jogos na competição, sem estar atrás do líder da tabela foi na temporada 2010-2011, quando ocupou a liderança isolada antes do início da décima primeira rodada.

Gennaro Gattuso tem a chance de entrar na história do Campeonato Italiano, já que pode se tornar o primeiro treinador a conquistar 6 vitórias em seus primeiros 7 jogos no comando técnico da Lazio na competição, após somar 5 vitórias e 1 empate até agora.

Igor Tudor, Tommaso Maestrelli e Vladimir Petkovic já conseguiram 5 vitórias em seus primeiros 7 jogos com a equipe.

Randal Kolo Muani, jogador da Juventus, participou de dois gols em seus últimos 3 jogos no campeonato, com um gol marcado e uma assistência, depois de já ter marcado contra a Lazio na competição no dia 10 de maio de 2025.

Esse número iguala o total de suas participações em gols nas 33 partidas anteriores nas cinco principais ligas da Europa.

Após marcar contra o Cagliari na última partida, o atacante francês passou a ter a chance de balançar as redes em dois jogos consecutivos nessas competições pela primeira vez desde o período entre janeiro e fevereiro de 2025, quando marcou em suas 3 primeiras aparições com a Juventus, com um gol contra o Napoli e dois contra Empoli e Como.

O primeiro gol de Tijjani Noslin no Campeonato Italiano foi contra a Juventus, no dia 17 de fevereiro de 2024, quando atuava pelo Hellas Verona, em uma partida que terminou empatada em 2 a 2. O atacante holandês vive sua melhor temporada em termos de participações em gols por minuto jogado nas dez principais ligas da Europa, com dois gols marcados e duas assistências nos últimos 3 jogos, média de uma participação em gol a cada 65 minutos.

Entre os jogadores que marcaram ou deram assistência para ao menos 3 gols, apenas Edon Zhegrova, com média de uma participação a cada 39 minutos, e Marcus Thuram, com média de uma participação a cada 58 minutos, superam Noslin em média de participações em gols nesta temporada do Campeonato Italiano.



