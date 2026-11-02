O português José Mourinho e Álvaro López, treinador da equipe de juniores do Real Madrid, travam uma disputa especial no início da atual temporada, depois que ambos conquistaram resultados chamativos, sobretudo no cenário europeu, já que cada um deles venceu todas as suas partidas até o momento, em um cenário que traz à mente a relação que uniu o mestre ao seu aluno dentro do clube merengue.

Segundo o jornal espanhol "Marca", Mourinho e Álvaro López têm uma história em comum, sobre a qual o jornal já havia lançado luz na temporada passada, muito antes da confirmação do retorno do treinador português ao Real Madrid.

Durante sua primeira passagem no comando da comissão técnica da equipe merengue, Mourinho deu a oportunidade de estreia pelo time principal ao jogador que atualmente dirige a equipe de juniores, isso em 2012.

E, passados 14 anos, o destino reuniu o mestre e seu aluno em uma disputa repleta de vitórias em Valdebebas, especialmente nas competições europeias, nas quais ambos venceram todas as suas partidas.

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O reencontro entre os técnicos se renovará na terça-feira, durante o voo que levará as delegações do Real Madrid e da equipe de juniores a Atenas, na preparação para disputar uma nova rodada da Liga dos Campeões da Europa e da Liga dos Campeões da Europa de juniores.

Mourinho busca arrebatar a liderança da principal competição continental, depois de ter alcançado o aproveitamento máximo com as vitórias em suas três partidas diante de Inter, Roma e Leipzig, enquanto Álvaro López almeja manter uma liderança histórica alcançada após a terceira vitória sobre o Leipzig na última rodada.

Um início excepcional

Os dois treinadores seguem apresentando níveis chamativos no início da temporada, em uma disputa que pode resultar em um feito histórico que consiste em o Real Madrid liderar a classificação da Liga dos Campeões da Europa e da Liga dos Campeões da Europa de juniores ao mesmo tempo.

Mourinho segue para Atenas depois de ter conduzido o Real Madrid a uma sequência magnífica de sete vitórias consecutivas, levando o total de vitórias da equipe na atual temporada a 12 triunfos em 14 partidas, com um índice de aproveitamento de 86% no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões da Europa.

Em contrapartida, Álvaro López também apresenta um início excepcional no comando da terceira equipe na hierarquia dos times do Real Madrid, depois de ter conquistado 11 vitórias em 12 partidas, com um índice de aproveitamento de 92%.

A equipe de Álvaro López disputou suas competições em três torneios diferentes, já que lidera o Campeonato Espanhol com um saldo de sete vitórias e um empate, além de liderar a Liga dos Campeões da Europa de juniores após conquistar três vitórias, somada a uma vitória adicional na final da Copa Intercontinental Sub-20.

E é certo que Mourinho sente orgulho de um de seus antigos jogadores jovens, que atualmente alcança o sucesso no mundo da treinamento, enquanto o técnico português é uma das figuras mais notáveis que servem de exemplo em sua trajetória.