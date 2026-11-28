Compartilhar Siga GOAL no Google

O Manchester United foi derrotado por 4 a 0 pelo Brentford, em casa e diante de sua torcida, no Old Trafford, pela 12ª rodada da Premier League.

Publicidade

O Manchester United segue na penúltima posição da tabela da Premier League, com 8 pontos, apenas um a mais que o Crystal Palace, lanterna da competição, que enfrentará o Hull City amanhã, domingo.

Em 12 rodadas da Premier League, o Manchester United conquistou apenas uma vitória, sobre o Ipswich Town.

O Manchester United passou a correr risco de rebaixamento, apesar de ter contratado recentemente o técnico Mauricio Pochettino para o lugar de Michael Carrick.

O último rebaixamento do Manchester United aconteceu na temporada 1973-1974, quando o time terminou na penúltima posição, com 32 pontos: 10 vitórias, 12 empates e 20 derrotas.

Publicidade Publicidade

A ironia chocante que prenuncia um novo rebaixamento do Manchester United, porém, é que o início do time nas 12 primeiras rodadas da temporada 1973-1974 foi muito melhor do que o da atual temporada 2026-2027.

Tópicos relacionados

Na temporada 1973-1974 da Premier League, o Manchester United somou 4 vitórias nas 12 primeiras rodadas, além de 2 empates e 6 derrotas.

Nesta temporada, por outro lado, o Manchester United só sentiu o gosto da vitória em uma partida, com 5 empates e 6 derrotas.

Publicidade

Segundo o site de estatísticas Squawka, o Manchester United sofreu 4 gols ou mais em 3 jogos seguidos da Premier League pela primeira vez desde 1961.

O Manchester United empatou por 4 a 4 com o Aston Villa em casa, depois perdeu por 4 a 0 para o Liverpool fora de casa e, em seguida, foi derrotado pelo Brentford, em casa, pelo mesmo placar (4 a 0).

Publicidade

A Squawka acrescentou: “O Manchester United disputou 10 jogos seguidos na Premier League sem vencer, pela primeira vez em sua história”.

O site destacou ainda que o Manchester United não conseguiu manter o gol invicto em nenhuma de suas 12 primeiras partidas de uma temporada da Premier League, algo que não acontecia desde a temporada 1930-1931.

Publicidade

Naquela temporada (1930-1931), o Manchester United foi rebaixado após terminar a competição na última posição.