IPL 2026: Data, horários, principais jogadores, links para transmissão pela TV e streaming e muito mais

A IPL (ou Indian Premier League) cresce e melhora a cada ano, e os fãs de críquete de todo o mundo estão contando os dias para a edição de 2026. A 19ª edição da Indian Premier League (IPL 2026) está programada para acontecer de 28 de março a 31 de maio de 2026, marcando o que se espera que seja a maior temporada da liga até hoje.

Após sua histórica primeira conquista do título em 2025, o Royal Challengers Bengaluru (RCB) entra no torneio como atual campeão e sediará a partida de abertura da temporada contra o Sunrisers Hyderabad no Estádio M. Chinnaswamy.

A temporada de 2026 apresenta um formato ampliado com 84 partidas — um aumento em relação às habituais 74 —, compreendendo uma fase de dupla rodada seguida pelos playoffs padrão. Devido às eleições para a Assembleia Legislativa estadual, o BCCI divulgou o calendário em fases, com a segunda metade (50 partidas) marcada para ocorrer em 12 locais a partir de meados de abril.

A IPL percorreu um longo caminho desde que foi lançada em 2008. Seu sucesso inacreditável levou ao surgimento de inúmeras outras ligas de críquete em todo o mundo. Apesar do crescimento global dos eventos T20, a IPL continua sendo a maior e mais prestigiada competição de franquias T20 do mundo, com um valor de marca de US$ 12 bilhões.

Deixe o GOAL mostrar todas as informações essenciais que você precisa para a temporada 2026 da IPL, incluindo onde e quando os próximos jogos serão disputados e como você pode assistir a toda a ação ao vivo.

Quando começa a temporada 2026 da IPL?

O torneio estava inicialmente marcado para 26 de março, mas o BCCI adiou recentemente a data de início em dois dias, para 28 de março, a fim de permitir um intervalo um pouco maior após a final da Copa do Mundo T20 Masculina de 2026 (que ocorreu em 8 de março).

Onde serão disputadas as partidas da IPL 2026?

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As partidas da IPL 2026 serão distribuídas entre uma mistura de tradicionais “fortalezas” e vários locais alternativos, à medida que a liga se expande para uma programação gigantesca de 84 partidas. Devido às eleições para as Assembleias Estaduais (em Tamil Nadu, Bengala Ocidental e Assam), o BCCI está utilizando um número recorde de 18 locais diferentes este ano para garantir que o torneio transcorra sem problemas, sem coincidir com as datas das eleições. A lista completa de locais inclui:

Bangalore (Estádio M. Chinnaswamy): Sediará a cerimônia de abertura , cinco jogos do RCB em casa, a Qualificatória 1 e a Grande Final em 31 de maio.

Sediará a , cinco jogos do RCB em casa, e a em 31 de maio. Naya Raipur (Estádio Shaheed Veer Narayan Singh): Servirá como segundo estádio do RCB

Servirá como segundo estádio do RCB Ahmedabad (Estádio Narendra Modi): Sede do Gujarat Titans e provável local para alguns jogos dos playoffs.

Sede do Gujarat Titans e provável local para alguns jogos dos playoffs. Mumbai: Estádio Wankhede (Mumbai Indians)

Estádio Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Estádio MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Estádio MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Estádio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

Estádio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Estádio Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Estádio Arun Jaitley (Delhi Capitals) Calcutá: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Estádio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Estádio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mullanpur/Mohali: Novo Estádio PCA (Punjab Kings)

Novo Estádio PCA (Punjab Kings) Jaipur: Estádio Sawai Mansingh (Rajasthan Royals)

Quem são os principais jogadores da IPL 2026?

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A temporada de 2026 da IPL ocupa uma posição única como um ano de troca de guardas. Com várias lendas assumindo novas funções e um mini-leilão recorde em Abu Dhabi, estes são os principais jogadores que definirão o torneio:

Cameron Green (KKR): O jogador versátil australiano tornou-se o jogador estrangeiro mais caro da história da IPL, contratado pelo KKR por impressionantes 252 milhões de rúpias. Espera-se que ele assuma o importante papel deixado por Andre Russell, que passou a exercer funções de treinador.

Matheesha Pathirana (KKR): Após ser surpreendentemente dispensado pelo CSK, o “Baby Malinga” do Sri Lanka foi contratado pelo KKR por ₹18 milhões, formando uma dupla letal de lançadores rápidos com Green.

Prashant Veer e Kartik Sharma (CSK): O exército amarelo investiu pesado na juventude, tornando essa dupla os jogadores sem experiência internacional mais caros da história, com 142 milhões de rúpias cada. Veer é amplamente apontado como o sucessor tático de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Após anos como o rosto dos Royals, Samson se muda para Chennai. Enquanto Ruturaj Gaikwad continua como capitão, Samson é a peça central da era de rebatidas pós-Dhoni.

Ravindra Jadeja (RR): De volta ao lugar onde tudo começou em 2008, espera-se que Jadeja lidere um jovem time do Rajasthan, trazendo a compostura de um veterano para um elenco que conta com estrelas como Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Transferido do SRH por meio de uma troca, Shami liderará o ataque de velocidade de Lucknow ao lado do relâmpago (mas propenso a lesões) Mayank Yadav.

Calendário da IPL 2026

Data Jogada 28 de março Royal Challengers Bangalore x Sunrisers Hyderabad 29 de março Mumbai Indians x Kolkata Knight Riders 30 de março Rajasthan Royals x Chennai Super Kings 31 de março Punjab Kings x Gujarat Titans 1º de abril Lucknow Super Giants x Delhi Capitals 2 de abril Kolkata Knight Riders x Sunrisers Hyderabad 3 de abril Chennai Super Kings x Punjab Kings 4 de abril Delhi Capitals x Mumbai Indians 4 de abril Gujarat Titans x Rajasthan Royals 5 de abril Sunrisers Hyderabad x Lucknow Super Giants 5 de abril Royal Challengers Bangalore x Chennai Super Kings 6 de abril Kolkata Knight Riders x Punjab Kings 7 de abril Rajasthan Royals x Mumbai Indians 8 de abril Delhi Capitals x Gujarat Titans 9 de abril Kolkata Knight Riders x Lucknow Super Giants 10 de abril Rajasthan Royals x Royal Challengers Bengaluru 11 de abril Punjab Kings x Sunrisers Hyderabad 11 de abril Chennai Super Kings x Delhi Capitals 12 de abril Lucknow Super Giants x Gujarat Titans 12 de abril Mumbai Indians x Royal Challengers Bengaluru

🇬🇧 Como assistir à IPL 2026 no Reino Unido

Se você já é cliente da Sky, pode adicionar o Sky Sports online ou pelo aplicativo My Sky a qualquer momento. O pacote custa a partir de £ 22 por mês com o Sky Stream. O Sky Sports+ está incluído sem custo adicional, o que permite ao espectador assistir a muito mais eventos ao vivo em diversos esportes. O aplicativo Sky Sports permite que os assinantes baixem e assistam a esportes ao vivo em qualquer lugar e está disponível para iPhone, iPad e Android.

Clientes que não são da Sky também podem assistir aos eventos com a NOW TV. Há várias opções de assinatura para os fãs de esportes, incluindo a “Assinatura Diária de Esportes”, que dá acesso a todos os 12 canais da Sky Sports por 24 horas por £14,99. A assinatura “Fully Flexible” da NOW Sports oferece novamente acesso ilimitado à Sky Sports, mas por 30 dias. O custo é de £34,99 por mês e a assinatura é renovada automaticamente, a menos que seja cancelada antes do final do período mensal.

Há também o pacote “12-Month Saver”, no qual você paga 20% a menos, ou seja, apenas £27,99 por mês. No entanto, é necessário assinar por um prazo mínimo de 12 meses. Após o prazo mínimo de 12 meses, a assinatura é renovada automaticamente por £34,99 por mês, a menos que seja cancelada.

🇺🇸🇨🇦 Como assistir à IPL 2026 nos EUA e no Canadá

A Willow TV é uma emissora especializada em críquete e detém os direitos exclusivos da IPL nos Estados Unidos. Aqui, você encontra transmissões ao vivo e gravadas dos jogos, permitindo que os fãs acompanhem a ação em tempo real. Além disso, a plataforma oferece análises detalhadas dos jogos, comentários e destaques, enriquecendo a experiência do espectador.

A FuboTV é um serviço de streaming de alta qualidade que inclui a Willow TV, oferecendo acesso à IPL e a todo um mundo de esportes. A Fubo oferece vários planos de assinatura, incluindo o novo “Fubo Sports”, que custa US$ 45,99 no primeiro mês e, a partir do segundo mês,US$ 55,99 por mês. É simplificado e focado em esportes, com mais de 28 canais, incluindo ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel e redes locais como ABC, CBS e Fox. Outros planos da Fubo custam a partir de US$ 84,99/mês, com um teste gratuito de 7 dias disponível para novos assinantes em todos os planos. O serviço de streaming é uma escolha óbvia para fãs de luta livre e esportes em geral.

🇦🇺 Como assistir à IPL 2026 na Austrália

Você poderá assistir a todos os jogos da IPL 2026 nos canais Fox Cricket na TV. Se você não tem a Fox e não deseja assinar, a Kayo Sports, especialista em streaming de esportes, também transmitirá o torneio deste ano. Há duas opções de planos de assinatura. Veja abaixo todos os detalhes:

Kayo Standard

Este é o plano básico, projetado para espectadores individuais.

Preço: US$ 29,99 por mês

US$ 29,99 por mês Transmissões simultâneas: 1 tela por vez

1 tela por vez Qualidade de vídeo: Alta definição (até 1080p)

Alta definição (até 1080p) Principais recursos: Acesso total a mais de 50 esportes, SplitView (assista a vários jogos em uma única tela), sem contrato de fidelidade.

Kayo Premium

Este é o plano de nível superior, voltado para famílias e para quem deseja a melhor experiência visual.

Preço: US$ 45,99 por mês

US$ 45,99 por mês Transmissões simultâneas: 2 telas ao mesmo tempo

2 telas ao mesmo tempo Qualidade de vídeo: 4K Ultra HD (em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis)

(em conteúdos selecionados e dispositivos compatíveis) Principais recursos: Tudo o que está incluído no plano Standard, além de streaming em 4K e uma transmissão simultânea extra.

🌏 Cobertura da IPL 2026 em todo o mundo

País Rede/Streaming 🇿🇦 África do Sul SuperSport 🇦🇺 Austrália Foxtel, Kayo Sports, YuppTV 🇨🇦 Canadá Willow TV, YuppTV, Fubo 🌎 Caribe e América Latina Flow Sports, YuppTV 🇫🇷 França YuppTV 🇮🇳 Índia JioCinema, Disney Plus Hotstar 🌍 Oriente Médio Noon

🛜 Assista à IPL 2026 de qualquer lugar com uma VPN

Se você não conseguir assistir aos jogos da IPL ao vivo na sua região ou se estiver viajando, pode usar uma VPN para acompanhar a ação de onde quer que esteja. Uma VPN cria uma conexão segura para contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Recomendamos fortemente o uso do NordVPN, mas você também pode conferir nosso guia detalhado de VPNs para outras opções.