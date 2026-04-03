Inzagi se isenta de culpa pela grande crise do Al-Hilal... O que ele disse?

O técnico italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, falou sobre os preparativos de sua equipe para o confronto contra o Al-Taawoun, marcado para amanhã, sábado, pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, afirmando que a equipe enfrenta alguns desafios em relação às lesões, mas que confia na capacidade dos jogadores disponíveis de darem o que é necessário.

Inzaghi mencionou, em declarações à imprensa antes da partida, a existência de uma crise na posição de lateral-direito, explicando que a comissão técnica está trabalhando para encontrar soluções alternativas, diante da ausência de alguns jogadores, e afirmou: “Temos um problema nessa posição, mas estamos trabalhando continuamente para resolvê-lo, contando com os jogadores disponíveis”.

Ele também elogiou o desempenho de Nasser Al-Dossari, afirmando que o jogador teve um desempenho excepcional na Copa do Mundo de Clubes antes de se lesionar, e desejando seu rápido retorno, assim como o de Hamad Al-Yami, ressaltando que a ausência dos dois representa um fardo para a equipe.

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O técnico italiano abordou a questão das lesões para responder às acusações da mídia de que ele seria o responsável pelas lesões dos jogadores devido à carga física, afirmando que a equipe médica do clube trabalha com alta eficiência e que algumas lesões ocorreram de forma inesperada, como a de Nasser, que aconteceu após um leve contato durante os treinos, assim como a lesão de Bouabri, indicando que a pressão dos jogos consecutivos pode ser uma das causas do aumento das lesões no último período.

Inzaghi acrescentou que o período de pausa internacional sempre deixa alguns efeitos nos jogadores internacionais, explicando que o português Rúben Neves chegará hoje e que sua condição será avaliada antes da partida, garantindo que a equipe sentirá a falta de vários jogadores, mas que os que participarem darão o máximo para conquistar a vitória.

Ele concluiu sua declaração enfatizando as ambições do Al-Hilal nesta temporada, dizendo: “Nosso objetivo é sempre disputar todos os campeonatos, e somos o único time que ainda está na briga em todas as frentes. Estou satisfeito com o que apresentamos até agora, mas a fase que se aproxima exige redobrar o esforço e focar na recuperação diante da pressão dos jogos, especialmente porque o Campeonato Saudita é considerado um dos mais fortes e importantes do mundo.”

O Al-Hilal ocupa a segunda posição na classificação da Liga Roshen, atrás do líder Al-Nasr, com apenas três pontos a menos.