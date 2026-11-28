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O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, se disse satisfeito com o que seus jogadores apresentaram no duelo contra o Al-Ettifaq pela Saudi Pro League e revelou o motivo da queda de rendimento no primeiro tempo.

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O Al-Hilal venceu o Al-Ettifaq, que jogava em casa, por 3 a 1 neste sábado , no estádio Ego, em Dammam, pela 13ª rodada da Saudi Pro League.

Em entrevista coletiva após a partida, Inzaghi declarou, segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat: "Fizemos uma boa atuação nos dois tempos, conquistamos uma vitória importante e somamos os três pontos nesta partida".

Sobre o motivo da queda no primeiro tempo, respondeu: "No primeiro tempo jogamos em um bom ritmo, mas o adversário também foi bem".

E prosseguiu: "No segundo tempo, trabalhamos para aproveitar a queda de ritmo do Al-Ettifaq. Estou satisfeito com o desempenho do time e com a vitória, depois de marcarmos dois gols no segundo tempo".

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O treinador italiano também comentou as notícias de que há um estudo para aumentar o número de jogadores estrangeiros na Saudi Pro League a partir da próxima temporada.

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Inzaghi respondeu: "Essas são discussões que cabem à Federação Saudita de Futebol, e aceitaremos qualquer decisão que for tomada sobre o assunto. Nós temos alguns jogadores estrangeiros e, no fim, respeitaremos o que for decidido a esse respeito".

Inzaghi ainda elogiou o lateral-direito Mohammed Mahzari, que deu a assistência para o primeiro gol, marcado pelo atacante inglês Ollie Watkins, além de ter participado do terceiro gol, também marcado pelo mesmo jogador.

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Ele explicou: "Mohammed Mahzari é um jogador importante e está fazendo uma temporada excelente. Temos também Hamad Al-Yami, que foi destaque na temporada passada, mas infelizmente sofreu uma lesão grave que o afastou".

O técnico do Al-Hilal encerrou suas declarações falando sobre as lesões que afetam alguns de seus jogadores neste momento, a começar pelo capitão Salem Al-Dawsari.

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E concluiu: "Salem Al-Dawsari sofreu uma lesão no tornozelo e o departamento médico decidiu tratá-lo. Ele é um jogador importante para nós, e hoje tivemos vários desfalques, como (Rúben) Neves, (Simon) Bouabré e (Nawaf) Al-Habashi".

Na sexta-feira, o Al-Hilal havia anunciado a ausência de Salem Al-Dawsari na partida contra o Al-Ettifaq, depois que o jogador passou pela clínica médica do Centro Esportivo Al-Majdiya por sentir dores na articulação do pé.

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O capitão do Al-Hilal disputou apenas três partidas desde o início da temporada, duas delas saindo do banco e apenas uma como titular, por causa da cirurgia a que foi submetido após defender a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele marcou apenas um gol.

Al-Dawsari sofreu uma nova lesão no joelho antes da última Data Fifa, o que o impediu de se apresentar à seleção saudita na concentração em Doha, capital do Catar, neste mês de novembro.

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No entanto, o "Tornado" voltou a participar dos treinos coletivos do Al-Hilal após o fim da última Data Fifa, desde o último sábado, mas não atuou no empate por 2 a 2 com o Neftchi, do Uzbequistão, na última segunda-feira, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League da Ásia Elite.

Todas as previsões apontavam para a presença de Salem Al-Dawsari entre os relacionados do Al-Hilal contra o Al-Ettifaq antes da lesão. Algumas reportagens chegaram a falar de uma marca histórica que o aguardava caso conseguisse marcar um gol, mas ele acabou desfalcando o time novamente por causa da lesão.