O Al Hilal aguarda o retorno de seu capitão Salem Al Dawsari aos jogos, depois de ele se aproximar da recuperação total da condição física, após se curar da lesão que o afastou dos gramados no período recente.

Espera-se que o italiano Simone Inzaghi, treinador do clube, defina a situação do jogador quanto à participação diante do Al Hazm, durante os treinos marcados para sábado, antes do confronto aguardado pela décima rodada da Liga Roshn Saudita.

Segundo o jornal "Arriyadiyah", da Arábia Saudita, Al Dawsari, de 35 anos, já está pronto para voltar a jogar, depois de participar dos treinos coletivos na sexta-feira, após se recuperar de uma lesão na articulação do pé sofrida antes do confronto com o Al Ittihad no clássico.

O capitão do Al Hilal se preparava, na ocasião, para retornar aos gramados após uma ausência que se estendia desde o fim da temporada passada, antes de a nova lesão adiar novamente sua reaparição.

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A condição física de Salem Al Dawsari dá à comissão técnica uma importante opção ofensiva, diante da experiência do jogador e de sua capacidade de fazer a diferença em grandes confrontos, seja por meio de dribles e infiltrações ou da criação de chances e dos gols. A decisão final sobre sua participação contra o Al Hazm estará ligada à avaliação de Inzaghi sobre seu nível físico e sua capacidade de disputar a partida, para evitar pressa em seu retorno antes de estar plenamente apto.

Em outra evolução positiva, a fonte revelou que o departamento médico do Al Hilal está sem jogadores lesionados, depois de ter registrado, desde o início da temporada, mais de um jogador entre tratamento e reabilitação.

Os jogadores do Al Hilal realizaram treinos diários após o retorno da capital catari, Doha, depois do confronto com o Al Sadd pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, e Inzaghi iniciou a preparação para a próxima partida, contra o Al Hazm, marcada para segunda-feira no estádio "Kingdom Arena", em Riade. Isso ocorreu após a Liga dos Profissionais decidir adiar o duelo do Al Hilal contra o Al Riyadh, que estava marcado para a última sexta-feira, para o dia 19 de dezembro.

O Al Hilal entra no confronto com o Al Hazm com o objetivo de manter a pressão sobre a liderança da Liga Roshn, depois de somar 21 pontos em oito partidas, ocupando a segunda colocação, a um ponto do Al Qadisiyah, que disputou nove jogos.







