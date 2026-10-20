Com um gol fulminante aos 89 minutos, o Al-Hilal arrancou uma vitória preciosa diante do visitante Al-Hazem, mas seu técnico italiano Simone Inzaghi não escondeu o incômodo com o festival de chances desperdiçadas, afirmando que sua equipe mereceu os pontos, mas viveu 89 minutos de sofrimento ofensivo antes de a sorte lhe sorrir.

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, afirmou que seus jogadores mereceram a vitória por 1 a 0 sobre o Al-Hazem, na segunda-feira, pela décima rodada da Roshn Saudi League, na partida que foi recebida pelo estádio "Kingdom Arena".

O Al-Hilal decidiu o confronto com um gol muito tardio marcado pelo ponta brasileiro Gabriel Martinelli aos 89 minutos, fazendo com que o Azul recuperasse a liderança da classificação, elevando sua pontuação para 24 pontos.

Na coletiva de imprensa após a partida, Inzaghi disse: "Os jogadores mereceram a vitória pelo que apresentaram, mas as chances desperdiçadas foram incômodas".

O técnico italiano recorreu à linguagem dos números para ilustrar o tamanho do sofrimento ofensivo, acrescentando: "Finalizamos 21 vezes em direção ao gol, e tivemos sorte em apenas uma", agradecendo a seus jogadores pelo esforço, pela concentração e pelo grande rendimento físico ao longo de todo o jogo.

Plano de emergência: de Dammam a Doha

Inzaghi não deixou de olhar para o que está por vir, destacando a importância do próximo confronto diante do Al-Qadsiah na sexta-feira, pela 11ª rodada, afirmando que vencê-lo é essencial para manter a liderança da Roshn League.

O técnico revelou um plano de viagem desgastante para a equipe, ao dizer: "Viajaremos para Dammam para enfrentar o Al-Qadsiah e, muito provavelmente, ficaremos por lá para partir para Doha e jogar na AFC Champions League Elite".

O Al-Hilal terá pela frente um difícil confronto fora de casa diante do Al-Shamal do Catar no dia 27 de outubro deste ano, pela terceira rodada do grupo do Oeste da AFC Champions League Elite, em uma viagem que começará em Riade, passando pela Província Oriental, até chegar à capital catari.



