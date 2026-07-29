Inzaghi decide: Somerville joga a partida entre Al-Hilal e Mouloudia de Argel?

O italiano Simone Inzaghi, técnico do Al-Hilal, definiu a situação de seu novo jogador holandês, Crysencio Summerville, quanto à participação no amistoso contra o Mouloudia de Argel.

O Al-Hilal enfrenta o Mouloudia de Argel nesta quarta-feira, no terceiro de seus jogos amistosos durante o período de treinamento no exterior, na Áustria, em preparação para as competições da nova temporada 2026-2027.

O jornal saudita "Al-Riyadiya" afirmou que Inzaghi vai utilizar Summerville na partida por alguns minutos, de acordo com o programa físico elaborado para ele pelo preparador físico.

Summerville se juntou à concentração do Al-Hilal após o amistoso contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na última sexta-feira, depois de o clube tê-lo contratado junto ao West Ham United por cerca de 80 milhões de euros, segundo relatos da imprensa.

A partida terá a ausência do meio-campista português Rúben Neves, que acaba de retornar à concentração após participar com a seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Também não estará presente o recém-chegado Mohamed Mahzari, depois de ter se juntado ao Al-Hilal vindo do Al-Taawoun, tendo passado, junto com Neves, por exames físicos padronizados e avaliações médicas de rotina na manhã desta quarta-feira.

A partida contra o Mouloudia de Argel será a terceira que o Al-Hilal disputa em seu período de treinamento no exterior, na Áustria, onde já havia vencido o Sturm Graz, da Áustria, por 2 a 1, antes de superar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, por 2 a 0.

O clube encerra seus jogos no período de treinamento na Áustria no próximo dia 3 de agosto, quando enfrenta o Al-Ahli do Catar, antes de retornar à capital saudita, Riad.