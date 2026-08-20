O Al-Hilal definiu a situação de alguns de seus jovens jogadores, após oficializar o registro da dupla formada pelo francês Simon Bouabré e pelo turco Yusuf Akçiçek na lista da equipe sub-21 para a nova temporada, em um passo que dá à comissão técnica opções adicionais para aproveitar seus serviços no próximo período.

Segundo uma fonte exclusiva do jornal " Arriyadiyah ", o registro de Bouabré e Akçiçek na equipe sub-21 permite que ambos participem da liga de elite "Joy", mantendo-se a possibilidade de utilizá-los no time principal de acordo com os regulamentos atualmente em vigor.

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Isso ocorre em meio ao adiamento da aplicação da condição que limitaria a lista adicional de jogadores a sauditas e nascidos na Arábia Saudita, tendo-se decidido adiar a vigência dessa condição até a temporada 2028-2029, o que dá ao Al-Hilal maior espaço para registrar e aproveitar seus jovens jogadores estrangeiros.

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A lista incluiu também o lateral-direito Mohammed Al-Sarnouh, recém-chegado ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão, que passa a integrar os jogadores registrados na equipe sub-21, ao lado de vários elementos que participaram do estágio externo do time na Áustria.

A lista dos demais jogadores inclui Saud Haroun, Rayan Al-Ghamdi, Saad Al-Mutairi, Abdulaziz Jarmoush, Saleh Barnawi e Ibrahim Al-Hamlan, no âmbito da tendência do Al-Hilal de dar a esses elementos maior espaço para se desenvolverem e participarem na categoria sub-21.

O Al-Hilal havia contratado o turco Yusuf Akçiçek, vindo do Fenerbahçe da Turquia, em agosto de 2025, com um contrato de quatro temporadas, enquanto contratou Simon Bouabré em fevereiro passado, vindo do Neom, com um contrato válido até o verão de 2029.

Essa organização dá ao Al-Hilal maior flexibilidade para lidar com os jovens talentos, já que o clube pode aproveitar os jogadores na liga sub-21 mantendo a possibilidade de promovê-los ao time principal, tornando esse passo parte da estratégia do "Zaeem" de desenvolver seus elementos e preservar amplas opções em seu elenco.