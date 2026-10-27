Inzaghi: a derrota para o Al-Shamal é dolorosa e este é o motivo das muitas mudanças

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, expressou sua tristeza após a derrota para o Al-Shamal, do Catar, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Hilal perdeu para o Al-Shamal pelo placar de 3 a 1, na partida que reuniu as duas equipes na noite de terça-feira, no Estádio Al-Bayt, em Al-Khor, pela terceira rodada da fase de liga da competição asiática.

Inzaghi declarou, em entrevista coletiva após a partida, conforme reproduzido pelo jornal saudita Asharq Al-Awsat: "A derrota me dói. Esta é a terceira derrota desde que assumi o comando do time".

Sobre o motivo da derrota, explicou: "Fizemos um primeiro tempo em bom nível, mas, no segundo tempo, por causa do cansaço, não apresentamos o desempenho esperado. Vamos voltar a Riade e nos preparar para nossos próximos compromissos".

O treinador italiano também comentou sobre as muitas mudanças que fez na escalação do time durante a partida, afirmando: "Os únicos jogadores que não estiveram conosco aqui foram (Mohamed) Mahzari, (Crysencio) Summerville e (Gabriel) Martinelli".

E completou: "Com relação a Rúben Neves e Sergej Savić, nós os trouxemos conosco na esperança de prepará-los ao menos para ficarem no banco de reservas, mas, infelizmente, nenhum dos dois estava pronto para participar".

Inzaghi encerrou suas declarações agradecendo ao capitão Salem Al-Dawsari, que marcou o primeiro gol em sua primeira participação como titular na temporada atual, dizendo: "Parabenizo Salem Al-Dawsari e (Saymen) Boabre pelo desempenho, e estou satisfeito com os dois".