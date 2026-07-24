Especialistas em segurança e os clubes estão em estado de alerta para garantir que a partida de estreia na Vicarage Road decorra sem problemas. Segundo informações do Watford Observer, os responsáveis de ambos os clubes estão em contacto próximo.

Para evitar distúrbios ou fluxos descontrolados de adeptos, será criada uma zona exclusiva para os adeptos do Rostock em frente ao setor visitante do estádio. Esta área servirá, no dia do jogo, a partir das 10h locais, quatro horas antes do pontapé de saída, marcado para as 14h, como ponto central de encontro. O Hansa anunciou nas suas informações para os adeptos que haverá comida e bebida disponíveis e espera ainda por "boa música" no local.

A procura pelo encontro com o clube inglês da segunda divisão é imensa. Todos os 6000 bilhetes disponibilizados para os adeptos visitantes esgotaram em muito pouco tempo. Para o clube da terceira divisão, a partida na pátria do futebol representa uma novidade: nos 60 anos de história do clube, o Kogge joga pela primeira vez uma partida em solo inglês.

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Hansa Rostock joga pela primeira vez uma partida em Inglaterra

Entretanto, os responsáveis do Rostock tentam acalmar preventivamente os ânimos antes do jogo. Os adeptos foram chamados a comparecer em bloco, vestidos de branco, e a comportarem-se de forma adequada no local.

O clube apelou diretamente aos adeptos para que se comportem com respeito em relação ao recinto. Deveria ser algo especial para todos os envolvidos poder visitar um estádio tradicional como a Vicarage Road.

O estádio do 16.º classificado da última temporada do Championship tem capacidade total para pouco menos de 22.000 espectadores. Devido à enorme adesão vinda de Mecklenburg-Vorpommern, mais de um quarto da lotação total estará nas mãos dos adeptos visitantes. O ambiente promete, por isso, ser de jogo em casa para o clube da terceira divisão.

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Contra quem joga o Hansa Rostock na 1.ª ronda da Taça da Alemanha?

O jogo particular de cartaz serve de arranque para os mecklenburgueses numa série de partidas com grande ambiente. Também em casa, a euforia mantém-se intacta: todos os 14.000 lugares de época para a próxima temporada 2026/27 da 3. Liga já estão esgotados.

Para a equipa, a sério começa no dia 9 de agosto, com o primeiro jogo oficial diante da equipa B do TSG Hoffenheim. Seguem-se o primeiro jogo em casa, contra o Waldhof Mannheim, a 16 de agosto, e o destaque na Taça da Alemanha frente ao VfB Stuttgart, a 21 de agosto.