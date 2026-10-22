A Juventus ficou com um ponto no duelo de quinta-feira à noite contra o Stade Rennes, pela Liga Europa: 2 a 2. A equipe de Luciano Spalletti buscou o empate graças a um pênalti de Nick Woltemade, que tomou a bola do companheiro Randal Kolo Muani. Na reta final, a Juventus chegou a pensar que venceria, mas um gol de Jhon Lucumí foi anulado por impedimento após intervenção do VAR.

A Juventus começou muito bem e precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar. Nick Woltemade lançou Zeki Çelik em profundidade, e o defensor turco finalizou com frieza diante de Brice Samba: 1 a 0.

O Rennes não se abalou e empatou aos 15 minutos. Mousa Al Tamari aproveitou um cruzamento de Brandon Reynolds e levou a melhor sobre Federico Gatti: 1 a 1. A Juventus buscou uma resposta imediata, mas Brice Samba fez uma bela defesa em uma cabeçada de Gatti e evitou que a equipe voltasse à frente.

Pouco depois, Weston McKennie teve uma grande chance de recolocar a Juventus em vantagem. O americano viu Samba defender sua primeira finalização e acertou a trave no rebote. Do outro lado, Guglielmo Vicario precisou intervir em uma tentativa perigosa de Mahamadou Nagida.

Pouco antes do intervalo, o Rennes teve a chance de virar o jogo. Após um toque de mão dentro da área, o árbitro Morten Krogh marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. Na cobrança, Boulaye Dia deslocou Vicario: 2 a 1.

A desvantagem rendeu vaias à Juventus, e a insatisfação aumentou depois do intervalo. O Rennes continuou perigoso, e Vicario precisou intervir novamente em uma tentativa de Al Tamari. Após uma hora de jogo, Spalletti tirou Gatti para colocar Nicolás González e passou a usar a formação 4-2-3-1.

Alguns minutos depois, a Juventus também teve um pênalti a seu favor, após toque de mão de Reynolds, em um lance que chamou a atenção. Kolo Muani parecia pronto para cobrar, mas Woltemade pegou a bola e deixou claro ao companheiro que queria bater o pênalti. O francês concordou, e Woltemade converteu aos 67 minutos (2 a 2). Em seguida, foi abraçado, entre outros, por Kolo Muani.

Na reta final, Spalletti colocou Jérémie Boga e Lucumí em campo, entre outros, e este último pensou ter marcado o gol da vitória aos 88 minutos. Após uma cobrança de bola parada mal afastada, Lucumí finalizou, a bola desviou em Abdelhamid Aït Boudlal e entrou, levando o Allianz Stadium à euforia. A festa durou pouco: o VAR identificou impedimento e anulou o gol, mantendo o placar em 2 a 2 em Turim.