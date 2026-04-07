Interrupção misteriosa do Campeonato Marroquino... e o fantasma de uma temporada incompleta paira no horizonte

O clima de confusão continua no Campeonato Marroquino, em um cenário que reflete a desorganização administrativa que domina a gestão da competição nesta temporada, depois que os clubes se viram diante de uma suspensão efetiva dos jogos, sem qualquer comunicado oficial da Liga Marroquina esclarecendo os motivos dessa decisão ou sua duração.

O jornal marroquino “Al-Batoulah” revelou que essa suspensão repentina ocorre devido à ausência de programação para a 16ª rodada, o que abre espaço para inúmeras dúvidas sobre como será administrado o restante da temporada.

Essa incerteza se agrava com a aproximação de confrontos decisivos para vários clubes marroquinos nas semifinais da Liga dos Campeões da África e da Copa da Confederação Africana, o que torna difícil encontrar um espaço de tempo adequado para a realização dos jogos do campeonato no momento.

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Para complicar ainda mais o cenário, alguns clubes mantêm sua posição de recusa em iniciar a segunda fase antes da resolução de todos os jogos adiados, o que coloca a Liga em um verdadeiro dilema entre a necessidade de respeitar o princípio da igualdade de oportunidades e a pressão crescente do calendário.

O jornal observou que a retomada normal das competições parece adiada para depois do término das disputas continentais, o que prenuncia uma extensão do atual período de paralisação e o adiamento da conclusão do calendário para datas posteriores, na ausência de uma visão clara até o momento sobre o calendário da segunda volta.

A crise se agrava ainda mais com a contínua falta de programação dos jogos adiados da 12ª rodada, o que complica significativamente os cálculos e coloca a Liga Marroquina diante de um desafio complexo para reorganizar o calendário e garantir o término da temporada em um prazo razoável, especialmente com a aproximação da Copa do Mundo de 2026.

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