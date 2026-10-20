O primeiro tempo da partida entre Paris Saint-Germain e o visitante Barcelona, na noite desta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, teve um lance de arbitragem polêmico.
O Barça foi visitar o Paris pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.
Aos 40 minutos, quando o Barça perdia com o gol de Désiré Doué, Pedri deu um passe espetacular que deixou Fermín López sozinho diante do goleiro do Paris, Safonov.
López tentou tocar a bola por cima do goleiro, mas Safonov fez a defesa, e a bola caiu entre o jogador do Barça e Pacho, zagueiro do Paris.
Durante a disputa de bola, Fermín acertou o rosto de Pacho ao tentar jogar a bola com o pé, enquanto o zagueiro do Paris havia abaixado para jogar a bola de cabeça.
A partida foi paralisada para o atendimento a Pacho, em meio a protestos dos jogadores do Paris pela falta de punição a Fermín.
Por sua vez, a rede "Archivo VAR", especializada em casos de arbitragem, analisou o lance.
Em sua conta no "X", afirmou: "O VAR deveria ter intervindo no lance que ocorreu entre Pacho e Fermín?".
E prosseguiu: "A resposta é não. O zagueiro é quem abaixou a cabeça até a altura da cintura, o que colocou sua integridade física em risco".
E concluiu: "O International Football Association Board (IFAB) classifica essa ação como jogo perigoso por parte do zagueiro".