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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Interpretação das regras: por que o craque do Barcelona escapou da expulsão diante do Paris Saint-Germain?

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
F. Lopez
W. Pacho
França
Espanha
Equador

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O primeiro tempo da partida entre Paris Saint-Germain e o visitante Barcelona, na noite desta terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, teve um lance de arbitragem polêmico.

O Barça foi visitar o Paris pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Aos 40 minutos, quando o Barça perdia com o gol de Désiré Doué, Pedri deu um passe espetacular que deixou Fermín López sozinho diante do goleiro do Paris, Safonov.

 López tentou tocar a bola por cima do goleiro, mas Safonov fez a defesa, e a bola caiu entre o jogador do Barça e Pacho, zagueiro do Paris.

Durante a disputa de bola, Fermín acertou o rosto de Pacho ao tentar jogar a bola com o pé, enquanto o zagueiro do Paris havia abaixado para jogar a bola de cabeça.

A partida foi paralisada para o atendimento a Pacho, em meio a protestos dos jogadores do Paris pela falta de punição a Fermín.

Por sua vez, a rede "Archivo VAR", especializada em casos de arbitragem, analisou o lance.

Em sua conta no "X", afirmou: "O VAR deveria ter intervindo no lance que ocorreu entre Pacho e Fermín?".

E prosseguiu: "A resposta é não. O zagueiro é quem abaixou a cabeça até a altura da cintura, o que colocou sua integridade física em risco".

E concluiu: "O International Football Association Board (IFAB) classifica essa ação como jogo perigoso por parte do zagueiro".



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