Internacional x Ceará ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão feminino

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela 14ª rodada; veja como acompanhar

Internacional e Ceará se enfrentam na manhã deste sábado (3), às 11h (de Brasília), no Estádio do Vale, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada.

Sexto colocado na tabela, o Internacional conquistou 25 pontos, com oito vitórias, um empate e quatro derrotas. As Coloradas vêm de duas vitórias seguidas, e estão em busca da classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Ceará é o lanterna com 0% de aproveitamento: foram 13 derrotas em 13 jogos, ale'm de um saldo de gols de -66. Recém-promovidas à elite, as Meninas do Vôzão tem sofrido muito na temporada, e já está rebaixada para a Série A2 de 2024.

Prováveis escalações

Internacional: Gabriela, Tamara, Dayana, Isabela, Zoio, Bruna, Pat, Belen, Priscila, Isadora e Djenifer.

Ceará: Yasmin, Ester, Fernanda, Amalia, Bia, Karen, Elena, Maria Luiza, Rebeca, Emilly e Sorriso.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Sem desfalques confirmados.

Quando é?