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Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Interferência na diretoria: a história da cláusula que afastou Nawaf Al-Aqidi do Al-Nassr

Mercado da bola
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N. Alaqidi
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Arábia Saudita

O goleiro saudita está próximo da saída

Relatos da imprensa revelaram a condição imposta pelo goleiro saudita Nawaf Al-Aqidi para permanecer no Al-Nassr na próxima temporada, e que acabou levando à decisão definitiva por sua saída.

Relatos da imprensa já haviam revelado que o Al-Nassr concordou em vender Al-Aqidi ao Al-Fateh durante a atual janela de transferências de verão, após a paralisação das negociações para renovar seu contrato por mais um período.

O jornalista saudita Abdullah Al-Marzouq disse que o motivo do impasse nas negociações de renovação foi uma condição imposta por Nawaf Al-Aqidi, que interfere diretamente no trabalho administrativo do clube.

O goleiro saudita exigiu do Al-Nassr que o clube não contratasse nenhum outro goleiro estrangeiro durante o período em que estivesse no time, o que fez fracassar as negociações entre as duas partes.

O Al-Nassr negocia atualmente com o Al-Fateh para obter uma quantia em dinheiro por Nawaf Al-Aqidi, além da contratação de seu goleiro saudita Abdulhadi Al-Alwan e de seu lateral-direito Saeed Baatiyah.

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Al-Aqidi (26 anos) é considerado uma cria do Al-Nassr, tendo sido promovido ao time principal em 2019, mas não conseguiu garantir uma vaga como titular, saindo por empréstimo ao Al-Tai em 2022 e, depois, ao Al-Fateh em 2025.

Apesar de ter começado a última temporada como titular na meta do Al-Nassr, ele acabou voltando ao banco de reservas devido a alguns erros que cometeu no meio da temporada, especialmente durante os confrontos contra o Al-Qadsiah e o Al-Hilal pela Liga Roshn.

O jovem goleiro também perdeu sua vaga de titular na seleção saudita, após os erros que cometeu no amistoso contra a seleção do Egito, em março passado, ficando o veterano Mohammed Al-Owais com a meta da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026 em seu lugar.

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