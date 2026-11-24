Inter x VfB Stuttgart: prévia pela Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

A Inter recebe o VfB Stuttgart pela Champions League nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão. Os dois times chegam na metade inferior da tabela da fase de liga: a Inter está em 15º lugar, e o Stuttgart, em 14º.

Defesa da Inter sofre mais gols do que o habitual

A Inter chega para o jogo após um caótico empate por 4 a 4 com a Atalanta pela Serie A. O time esteve à frente por 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2 em Bergamo, mas não conseguiu segurar a vantagem. Cristian Chivu classificou a atuação como "frouxa e superficial". A Inter tentará melhorar defensivamente depois de sofrer quatro gols nos últimos dois jogos em casa pela Champions League. Pio Esposito marcou três vezes contra a Atalanta, um pequeno consolo, mas a Inter tem a pior defesa entre os seis primeiros colocados da Serie A, com 17 gols sofridos em 12 partidas.

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Stuttgart vem de resultados variados

O Stuttgart viaja após empatar por 0 a 0 com o Schalke fora de casa pela Bundesliga. Antes disso, o time de Sebastian Hoeness venceu o Werder Bremen por 1 a 0, mas perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Galatasaray em seu jogo anterior pela Champions League. A equipe alemã, porém, tem sido difícil de vazar: não sofreu gols em cinco dos últimos dez jogos, considerando todas as competições. Marcar gols fora de casa também continua sendo um problema.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Inter marcou 36 gols nos últimos 15 jogos, considerando todas as competições.

O capitão da Inter, Lautaro Martinez, voltou a treinar após uma lesão de longa duração, mas não será titular neste jogo.

O Stuttgart não marcou em três dos últimos cinco jogos fora de casa.

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Prováveis escalações

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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