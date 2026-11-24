Inter x VfB Stuttgart: prévia pela Champions League
A Inter recebe o VfB Stuttgart pela Champions League nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão. Os dois times chegam na metade inferior da tabela da fase de liga: a Inter está em 15º lugar, e o Stuttgart, em 14º.
Defesa da Inter sofre mais gols do que o habitual
A Inter chega para o jogo após um caótico empate por 4 a 4 com a Atalanta pela Serie A. O time esteve à frente por 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2 em Bergamo, mas não conseguiu segurar a vantagem. Cristian Chivu classificou a atuação como "frouxa e superficial". A Inter tentará melhorar defensivamente depois de sofrer quatro gols nos últimos dois jogos em casa pela Champions League. Pio Esposito marcou três vezes contra a Atalanta, um pequeno consolo, mas a Inter tem a pior defesa entre os seis primeiros colocados da Serie A, com 17 gols sofridos em 12 partidas.
Stuttgart vem de resultados variados
O Stuttgart viaja após empatar por 0 a 0 com o Schalke fora de casa pela Bundesliga. Antes disso, o time de Sebastian Hoeness venceu o Werder Bremen por 1 a 0, mas perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Galatasaray em seu jogo anterior pela Champions League. A equipe alemã, porém, tem sido difícil de vazar: não sofreu gols em cinco dos últimos dez jogos, considerando todas as competições. Marcar gols fora de casa também continua sendo um problema.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
- A Inter marcou 36 gols nos últimos 15 jogos, considerando todas as competições.
- O capitão da Inter, Lautaro Martinez, voltou a treinar após uma lesão de longa duração, mas não será titular neste jogo.
- O Stuttgart não marcou em três dos últimos cinco jogos fora de casa.
Prováveis escalações
Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.
Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Inter de Milão x Stuttgart
Time titular
Técnico
- C. Chivu
- S. Hoeness