Inter x VfB Stuttgart: prévia da Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

A Inter recebe o VfB Stuttgart pela Champions League nesta quarta-feira, no Giuseppe Meazza, em Milão. Os dois times chegam na metade inferior da tabela da fase de liga: a Inter está em 15º lugar, e o Stuttgart, em 14º.

Inter tem sofrido mais gols do que de costume

A Inter chega para a partida após um caótico empate por 4 a 4 com a Atalanta pela Serie A. O time esteve à frente por 2 a 0, 3 a 1 e 4 a 2 em Bérgamo, mas não conseguiu segurar o resultado. Cristian Chivu classificou a atuação como "frouxa e superficial". A Inter tentará ajustar a defesa depois de sofrer quatro gols nos últimos dois jogos em casa pela Champions League. Pio Esposito marcou três vezes contra a Atalanta, o que serve de pequeno consolo, mas a Inter tem a pior defesa entre os seis primeiros colocados da Serie A, com 17 gols sofridos em 12 partidas.

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Stuttgart vem de resultados variados

O Stuttgart viaja após empatar por 0 a 0 com o Schalke, fora de casa, pela Bundesliga. Antes disso, o time de Sebastian Hoeness venceu o Werder Bremen por 1 a 0, mas perdeu por 2 a 0 para o Galatasaray, fora de casa, em seu compromisso anterior pela Champions League. A equipe alemã tem sido difícil de superar nos últimos tempos, sem sofrer gols em cinco das últimas dez partidas em todas as competições. Marcar fora de casa, porém, também continua sendo um problema.

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Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A Inter marcou 36 gols nas últimas 15 partidas em todas as competições.

O capitão da Inter, Lautaro Martinez, voltou a treinar após uma lesão que o afastou por muito tempo, mas não será titular nesta partida.

O Stuttgart não marcou gols em três dos últimos cinco jogos fora de casa.

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Prováveis escalações

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

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