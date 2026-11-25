Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Notícias dos times
Escalações de Inter de Milão x Stuttgart
3-5-2Formação
Inter de Milão
INT
3-4-2-1
Stuttgart
STU
Time titular
Reservas
Técnico
- C. Chivu
- S. Hoeness
Momento dos times
Confrontos anteriores
Classificação
|#
|J
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|5
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|0
|0
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|8
|+10
|15
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V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
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|3
|5
|4
|0
|1
|20
|6
|+14
|12
V
V
V
D
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|4
|5
|4
|0
|1
|18
|7
|+11
|12
V
V
D
V
V
|5
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|+4
|12
V
D
V
V
V
|6
|5
|3
|2
|0
|9
|4
|+5
|11
E
V
E
V
V
|7
|5
|3
|1
|1
|14
|9
|+5
|10
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|8
|5
|3
|1
|1
|8
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|+2
|10
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|2
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|+5
|9
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V
V
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|10
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
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V
V
V
|11
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
D
|12
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
D
V
V
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
V
V
V
D
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|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
E
E
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|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
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|16
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
V
E
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|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
V
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|2
|0
|3
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V
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|2
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V
|20
|5
|2
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|3
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|0
|6
V
V
D
D
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|21
|5
|2
|0
|3
|8
|12
|-4
|6
V
D
D
V
D
|22
|5
|2
|0
|3
|9
|14
|-5
|6
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D
D
V
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|23
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
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E
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|24
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
D
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|4
|1
|1
|2
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|0
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|4
|1
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|2
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|-1
|4
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|27
|4
|1
|1
|2
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|5
|-1
|4
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|28
|5
|1
|1
|3
|8
|13
|-5
|4
E
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|1
|1
|3
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|9
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|4
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|1
|0
|4
|5
|12
|-7
|3
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|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
D
D
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V
D
|32
|5
|1
|0
|4
|5
|14
|-9
|3
D
D
D
V
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|33
|5
|1
|0
|4
|5
|19
|-14
|3
D
D
D
D
V
|34
|5
|0
|1
|4
|5
|10
|-5
|1
D
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E
D
D
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
E
D
D
D
|36
|5
|0
|0
|5
|1
|19
|-18
|0
D
D
D
D
D
Classificação às quartas de final